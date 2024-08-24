新北中信特攻後衛魏嘉豪24日在adidas夏季聯賽交出全場最高25分，另有10籃板、8助攻、6抄截的全能個人數據表現，但他賽後並未自滿，反而強調球隊輸球就沒用處，「我只是努力把今年暑假苦練的東西拿出來，畢竟我對自己上季表現相當失望。」

魏嘉豪強調，自己在暑假期間積極苦練，加上特攻總教練李逸驊傳了很多優秀後衛影片給他觀摩學習，讓他感覺獲益良多，「像是日本後衛河村勇輝的影片，還有很多亞洲優秀後衛影片給我觀摩，加上今天教練團給我很多上場時間，我才能夠有這種數據表現。」

不過魏嘉豪坦承，對自己上季表現很失望，所以很想繼續苦練提升自己能力，「首先我想要做到的，就是努力保持健康，然後隨時準備好，只要球隊需要我，我一上場就能替球隊帶來幫助。」

畢竟上季因為特攻主力後衛林韋翰因傷缺席大半球季，如今林韋翰有可能繼續在新球季開打後宣告缺席養傷，讓魏嘉豪很可能跟上季一樣面臨先發、替補角色頻頻互換，上場時間也不固定的尷尬角色，但他強調自己會準備好。

「我就是上場想辦法把握住機會，努力在場上拿出自己東西，不要在場上猶豫不決。」魏嘉豪說。