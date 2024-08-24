高雄市立岡山醫院慶祝24年週年院慶，24日下午3時於院區舉辦 「好事發生 健康永續嘉年華」 活動 ，包括員工及社區民眾600餘人參加同歡，透過各項活動相互交流、增進彼此情誼，並提升社會大眾對於健康的重視與認知。

現場除規劃9個闖關遊戲包括：藥你知道、病從口入、拼圖計畫、翻轉復能力、彈跳連連看、童趣沙包、包藥計畫、無窮世代、老化體驗…等，成功挑戰可獲贈點數，集滿指定點數可兌換商品抵用券。還有夏日午陽市集、SA BAU咖啡館、中醫知識體驗坊、親子手作、綠能童趣園、健康廣播站，共六大主題活動，讓參加的民眾從做中學，了解健康的重要性，進而達到民眾自主健康管理的概念。

岡山醫院表示，高雄市立岡山醫院自2000年由秀傳醫療體系接辦至今滿24年，歷經2016年醫院重新改建，以提供更友善、安全的環境，以及更好的醫療設備，也積極走入社區當「好厝邊」，營造健康運動圈、健康菜園建置、社區志工培訓等，為因應高齡社會的來臨，也配合政府長照2.0政策，打造了長照A據點、C據點及失智共照中心，推動居家醫療、照護及安寧等服務，提供民眾更多元的健康老化服務。

院長于慶龍表示，今天特舉辦健康永續嘉年華活動，旨在透過一系列活動，進而提升社會大眾對於健康的重視與認知，創造更美好的生活與社會。而員工積極參與活動時，可促進彼此間互動，凝聚單位同仁向心力，期能更融入、認同醫院、社區醫療的文化。

另外，關於今年9月高雄秀傳紀念醫院將正式啟用，外傳岡山醫院將遷址，于慶龍特別澄清說明，高雄市立岡山醫院並不會搬遷，未來持續深耕地方，仍會在原地原址致力為鄉親服務，依舊有相當專業的醫療團隊，提供更好的服務品質給病人和家屬。