女星王思佳有著美豔外型，給人一種強勢又有個性的形象，常被誤會好像會抽菸，但其實完全不會。近日她在節目中爆料，自己曾被一位形象很好的女星陷害，這位女星抽菸，卻嫁禍到王思佳身上，讓她氣得在節目爆料。

王思佳近日在節目《小姐不熙娣》爆料，某位女星是雙面人。她強調：「她是那種形象非常好，打死你都不相信她會抽菸的那種人」。有次王思佳和對方一起在包廂吃飯，吃到一半時，這個女星就說：「我好想抽菸怎麼辦」，王思佳沒有想太多，就說請店員拿菸灰缸進來就好，女星又問王思佳：「妳可以幫我拿嗎？」

王思佳透露某位形象很好的女藝人，其實會抽菸。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YT）

當下王思佳都沒有想太多，就隨口請店員拿菸灰缸。但等到對方送來後，女星就請店員將菸灰缸放在王思佳旁邊，營造出要抽菸的人是王思佳，讓王思佳超級傻眼，才發現被弄。一等店員走出去，對方就將菸灰缸拿去，然後動作熟練得抽菸。

此外，對方抽菸時，還一直對著王思佳吐煙，抽完之後，對方拿出去味噴物，將自己噴得香香的。王思佳氣憤表示：「菸味在我身上，菸灰缸在我面前，然後她超香」。最後王思佳將對方名子寫在「康熙小本本」上，給現場來賓看，大家都沒有很驚訝，不少人表示對方真的是這樣的人。

王思佳將對方名子寫在「康熙小本本」。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YT）

小S看了以後則驚訝表示：「她會抽菸喔」，王思佳則吐槽：「她抽超兇好不好，拜託」，並表示這個鍋自己背很多年，向餐廳員工喊話：「(抽菸的)真的不是我」。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。