NCC前委員林麗雲（下排中間）與王維菁（左上）於今日接受台灣媒體觀察教育基金會邀請，以「NCC卸任委員的真實心聲：台灣媒體發展的回顧與展望」為主題，舉行線上座談會。（李侑珊翻攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）前任委員林麗雲、王維菁於7月卸任前，一同發表公開信，直言台灣「政媒集團化」成形，媒體已成政治部門的宣傳工具。而兩人於今（24）日再度表示，NCC如今不僅嚴重腐化與腐敗，整體運作更傾向於首長制，內部更是瀰漫失敗主義，委員不具決定權，讓他們無法伸展抱負與理想。至於論及當初未讓中天新聞台換照過關，兩人均「已讀不回」，沒有提及也沒有回應。

林麗雲與王維菁於卸任之際，此前先是在任期最後一天發表「NCC傳播委員卸任建言」，今日則接受台灣媒體觀察教育基金會邀請，以「NCC卸任委員的真實心聲：台灣媒體發展的回顧與展望」為主題，舉行線上座談會。這也是1個月來兩人二度對外發表卸下官職的心情。

「離開NCC以後，不是很想思考NCC的事情」，回首4年在NCC的任職，王維菁說，總是讓她想到《魔戒》，所見與體驗到的都是權力施展與追求的樣貌，「比較難過的是政府還買單墮落腐敗與政媒共棲，不怕被批評，真的非常了不起。」

王維菁認為，與林麗雲在NCC擔任委員時，立場很中立，「在委員會是絕對少數與稀有動物，永遠都是2比5」（NCC委員會成員為7人），然而部分委員總是可以完成業者與業界交辦的任務，且主委握有委員沒有的行政、人事、排案與主持會議等資源，導致整個內部運作傾向於首長制，讓她們難以施展抱負與理想。

王維菁也指出，現在國內對於媒體治理，更是呈現分裂的情況，在部會分工上，NCC管傳統媒體，文化部負責發錢，數位發展部被期待規範新興網路媒體，但數發部又不太願意也不知道怎麼做，整個政府缺乏對國家傳播生態的發展目標與想像，「沒有人在乎」。

王維菁也特別提到，兩人於卸任前發表公開聲明，「主委很生氣」，認為兩人無從置喙NCC人事，強調此為行政院長的權責，此言讓她們無法接受。

林麗雲則說，NCC文官素質都很優秀，但無奈的是瀰漫失敗主義，總是聽到科長與她反映，修法不容易。而在外部，挑戰則在於干預力量太大，導致NCC根本是空有獨立機關之名

至於NCC在8月1日後只剩3名委員，原本的副主委翁柏宗被行政院提名為下屆新任主委，然目前新任委員任命案還在立法院卡關。對此，林麗雲直說，「現有的人延任就沒有正當性可說」，認為政府的作法不僅無法對民意負責，還存在正當性的問題。

座談會到最後，開放參與者提問，兩度有網友拋出問題，如何看待當初撤照中天新聞台，現在回過頭來看，是否認為不應關掉中天，讓不同聲音在社會並存？另外也有網友提問如何看待側翼網軍的現象，針對這些問題，兩人均「已讀不回」，沒有提及也沒有回應。