詐騙猖獗！新北市林口及金山警分局，分別在22、23日分別逮捕2名「千萬等級」詐騙車手，手法皆是投資詐騙，泰山被害人誤信高額報酬話術，遭詐1600萬；金山被害人則是誤信虛擬貨幣投資遭詐，警方逮捕黃姓、許姓車手後，皆依詐欺、洗錢等罪嫌移送地檢署偵辦。

新北市泰山43歲紀姓女子本月20日在臉書看到投資廣告，誤信高額投資報酬話術，下載詐騙集團虛設的投資APP，短短數日內便投入1600萬元，後來才驚覺遭到詐騙而向警方報案。

林口警分局獲報後成立專案小組，並由紀女作為誘餌，佯稱與詐團再次面交250萬元，待23歲黃姓車手取款時，埋伏警力隨即現身將其逮捕，同時該集團另名22歲陳姓監控手原本見苗頭不對想要逃跑，但仍被警方逮獲，2人警詢後皆依詐欺及洗錢罪嫌移送新北地檢署偵辦。

金山李姓女子本月中於社群網站接獲詐團成員訊息，利用投資虛擬貨幣名義，指派車手與李女面交投資款項，2次分別交付110萬及100萬元。待雙方簽立契約後，車手將泰達幣以高於市價售予李女，並轉至其電子錢包，再由李女轉至詐團提供的假投資平台，後續因為取得獲利，李女才得知遭詐。

警方接獲報案後，23日藉李女與車手相約在火車站面交時，派員當場逮補車手許姓男子，並查扣交易收據、帳本及手機1支等證物，警方追查發現，許男另外涉犯10餘起投資詐騙案，詐騙金額上看2000萬餘元，警方將持續擴大追查，許男則移送基隆地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙集團經常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾掉入詐騙集團設下的投資陷阱，如有疑慮可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。