台9線南迴公路大竹段岸際今（24）日清晨5時許驚見擱淺命亡的鯨鯊，體長5.3米，目前由成功大學鯨豚研究中心及調度的重機具到場進行吊掛，吸引數百人圍觀「不在海生館的鯨鯊」，爭相卡位槍拍罕景，甚至直喊「想加入海巡」；由於車輛違停嚴重，警方派員現場交管。
南迴公路大竹路段兩側停滿汽機車，數百名群眾伸臂高舉手機，鏡頭鎖定擱淺岸際的鯨鯊，全程拍攝鯨屍吊掛作業，成為今日台東縣最夯景點，警方則疲於管制指揮交通。
民眾表示，路過發現人潮聚集此處，出於好奇停車一探究竟，未曾在海生館以外的地方看過鯨鯊，首次近距離目睹如此龐然大物，相當震撼，「想要加入海尋行列」。
海巡署東部分署第十巡防區獲報鯨豚擱淺，會同海保署台東海洋保育站、第一三岸巡隊大武安檢所及第三機動站海巡人員至現場協處，直至傍晚完成吊掛，運往成功大學鯨豚研究中心解剖，釐清死因。
鯨鯊擱淺南迴岸際並非首例，去年同一時地也曾發生鯨鯊擱淺命亡，體長5公尺、寬108公分，為未成年體型。
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