台9線南迴公路大竹段岸際今（24）日清晨5時許驚見擱淺命亡的鯨鯊，體長5.3米，目前由成功大學鯨豚研究中心及調度的重機具到場進行吊掛，吸引數百人圍觀「不在海生館的鯨鯊」，爭相卡位槍拍罕景，甚至直喊「想加入海巡」；由於車輛違停嚴重，警方派員現場交管。

海保署台東海洋保育站、第一三岸巡隊大武安檢所及第三機動站海巡人員至現場協處鯨屍吊掛作業。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

南迴公路大竹路段聚集人車圍觀鯨屍吊掛作業，警方派員進行交管。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

南迴公路大竹路段兩側停滿汽機車，數百名群眾伸臂高舉手機，鏡頭鎖定擱淺岸際的鯨鯊，全程拍攝鯨屍吊掛作業，成為今日台東縣最夯景點，警方則疲於管制指揮交通。

民眾表示，路過發現人潮聚集此處，出於好奇停車一探究竟，未曾在海生館以外的地方看過鯨鯊，首次近距離目睹如此龐然大物，相當震撼，「想要加入海尋行列」。

海巡署東部分署第十巡防區獲報鯨豚擱淺，會同海保署台東海洋保育站、第一三岸巡隊大武安檢所及第三機動站海巡人員至現場協處，直至傍晚完成吊掛，運往成功大學鯨豚研究中心解剖，釐清死因。

鯨鯊擱淺南迴岸際並非首例，去年同一時地也曾發生鯨鯊擱淺命亡，體長5公尺、寬108公分，為未成年體型。