台北市近年來積極興建社宅，並以低於市價的價格，提供給民眾抽籤租賃。不過國民黨台北市議員詹為元日前接獲民眾陳情，包括冷氣、洗衣機等家電都非社宅「標配」，民眾需額外購買，若租約到期後未能續租，也須自行帶走相當不便。詹也建議市府比照其他縣市，研議提供大型家電的可能性。對此都發局則指出，北市社宅數相當多，光增設冷氣就會增加百億經費，會持續推動「以租代買」的模式。

詹為元指出，社會住宅因房租較便宜，許多民眾期盼入住，且因為評點制的存在，對於弱勢而言社會住宅更是如洪水中的一根浮木。不過日前他接獲民眾陳情，表示自身因為弱勢條件而承租社宅，好不容易中籤後，卻需要再花錢購買家電，其中如冷氣、洗衣機等價格又較為昂貴。未來租約到期後需要再次搬家，要自行帶走也變相成為負擔。

詹為元也舉例，以新北市及桃園市的社宅為例，大部分皆附有冷氣等設備，租金也沒有因此變高。反觀台北市僅只有大龍峒社宅有裝設冷氣，代表其實台北市其實是有思考過社宅裝設冷氣一事。

他也強調，雖然北市府有提供以租代買政策，但住戶考量租賃成本偏高不符合實際使用效應，且據都發局提供的資料顯示，6年12處社宅共4890戶，申請租借家具及冷氣戶數僅46戶，今年則尚無廠商提出配合以租代買的意願。

詹為元建議，因大型家電價錢較昂貴，加上使用年限也較長，應研議在即將落成的社會住宅，試辦提供冷氣等大型家電，一來可以減輕民眾負擔，也可讓下位房客重複使用落實環保概念。

對此都發局回應，衡量台北市社宅數量相較新北市、桃園市多，增設空調設備將使社宅營運期增加近百億成本，且不同家庭對於家具、家電等品牌規格需求有異，故經評估後改以「以租代買」模式執行。

都發局指出，從2018年興隆D2區社宅招租起，就有提供家具、冷氣設備以租代買租賃平台服務，後續並於青年一期、東明、木柵、明倫、瑞光、中南及新奇岩等8處社宅提供媒合租賃服務。多數住戶並無提出申請，深入了解成效不佳的原因，在於租賃成本偏高，後續台北市住都中心將持續精進以租代買模式。