台北市前市長柯文哲任內，斥資1200萬預算打造大數據中心並於2022年啟用，去年解散後，業務改由資訊局數據治理中心承接至今。不過民進黨台北市議員許家蓓發現，數據治理中心成效開高走低，4成提案是一次性活動且集中少數單位，今年提案數更掛零，質疑政策推廣不佳。對此資訊局則表示，用過去的舊指標評估新框架，就像拿明朝的劍斬清朝的官，不合時宜。

許家蓓指出，數據治理中心從去年承接大數據中心後，至去年底共執行3件專案，但今年至今未有新案，僅只有2021年起執行的台北城市儀表板。而若將時間拉回到大數據中心成立至今，總共也僅執行15件專案，對於推動持續性政策的幫助有限。另外綜觀2個單位歷年與學術機構、企業或團隊合作也僅寥寥可數的3案。

許家蓓也揭露，從預算面來看，除了在成立與施工的2020年至2021年，編列了1200萬元預算最多外，去年預算為118.4萬元，但今年砍到僅剩49.4萬元，質疑市府是否還有要繼續推動大數據治理？又或是另一樁「柯規蔣不隨」？

對此資訊局長趙式隆表示，「台北大數據中心」任務編組成立，目的在廣泛嘗試各種可能性，是台北市資料治理的起點，歷經一年的實證期，成果已足以作為政策聚焦之評估依據，「台北大數據中心」功成身退是按照原訂計畫進行。

趙式隆強調，資料科學發展日新月異，政策必須跟隨技術滾動式修正。綜合考量比較利益原則、財政紀律與管理效率，台北市的資料治理策略已從「量」走向「質」，從「政策研究」走向「系統開發」，從「獨立封閉」走向「共創開源」。以舊指標評估新框架，就像是「拿明朝的劍斬清朝的官」，有點不合時宜了。

資訊局補充說明，以大數據中心建置的「台北城市儀表板」為例，現在皆可延續應用在各項活動，不只減少重複開發成本，也可藉儀表板發揮數據應用的成效，每年的預算編列，則是視設備更新或維修而異，今年度主要是維護場地軟硬體設備。