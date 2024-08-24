前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城容積獎勵案陷入爭議，他今天(24日)表示，當時京華城案公開展覽之後，就完全沒有牽涉該案。前立委郭正亮認為，民眾黨一面倒被攻擊，柯文哲光明形象一旦被打破，未來京華城案如果要對他約談、收押，爭議壓力會小很多，對他是很不利的。

郭正亮今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳佩琪原來表達的方式，是說他們要幫兒子買一棟房子。如果是換屋，當然沒有問題。柯文哲現在大安區房子也很有價值，有人跟他說市值9千萬以上，所以如果是換屋，賣掉後再買一個更大的，這可以理解。可是他們的原意似乎是要另外再買一棟，所以這件事才會炒出來。

郭正亮認為，沒有真正摸錢的都不要提，民眾黨副秘書長許甫就很無奈，因為他又沒有管到錢，財務長、黃珊珊、會計師端木正等那些複雜的過程，許甫根本搞不清楚。可是他是副秘書長，就直接受害，很多人都會挑戰他。

郭正亮覺得，綠營一定會一直丟出一些細帳，就文宣戰來講，民眾黨也可以弄一個攻擊小組，去查民進黨賴清德跟國民黨侯友宜的細帳，因為他們也有選舉。

郭正亮接著指出，民眾黨這麼多民意代表跟政治高手，怎麼都沒人去查賴清德和侯友宜實際政治獻金的支出，他相信民眾黨一定會找到令人眼睛一亮的項目。他覺得，民眾黨攻防上有點一面倒被攻擊，先不管這件事到底是假帳，或者未來會不會延伸到京華城，光明形象一旦被打破，未來京華城案如果要對柯文哲約談、收押，爭議壓力會小很多，對他是很不利的，所以要去考慮文宣戰場的策略。