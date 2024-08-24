隨著韓國啦啦隊大舉來台，也讓人好奇在韓國的啦啦隊環境真的有那麼糟糕嗎？事實上，曾在啦啦隊跳了16年之久的韓國指標性女神朴騏良（박기량）曾大方公開自己薪資，還曝光亮麗的背後有多麼艱辛，再度引發網友討論。

曾在韓國職棒、職籃、排球等眾多知名隊伍待過的朴騏良，1年前曾在韓粽節目《飛翔的女孩》上大方暢談啦啦隊背後不為人知的一面，包含必須忍受高強度的訓練以及球團的惡劣待遇，而且還得自費並排出時間去練習舞蹈編排。

談到薪資，朴騏良直言啦啦隊的月收入不到100萬韓幣（約23000台幣），如果有去外面打工的話，年收入落在2069萬至1625萬韓幣左右（約台幣49~39萬）。但她強調除了啦啦隊領隊和助理是月薪，女孩的都是以場次計算，如果當天沒有比賽或沒有表演就沒有收入。因此，朴騏良目前正積極推動啦啦隊工會，除了培育人才，還希望能營造更好的工作環境，讓後輩的經濟生活更加穩定。

隨著李珠珢（右）可能來台，也讓大前輩朴騏良的訪談再度被挖出來。（圖／朴騏良、李珠珢IG）

如今隨著李珠珢可能來台，也讓這節目片段再度被韓國網友挖出來討論。雖然現今韓國啦啦隊環境逐漸改善，但仍抵擋不住女孩來台發展的命運，值得一提的是，大多數的韓國粉絲都對於來台發展的韓國啦啦隊給予祝福，認為總比待在惡劣環境下，不如放手讓女神去台灣還比較幸福。