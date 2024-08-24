台中曾姓男子透過網路交友軟體「Heymandi」認識小花（化名），2人LINE互加好友聊天，曾男於聊天後，得知小花未滿18歲，竟以引誘、詐術為對價性交，向小花以8天16萬包養，若單次與其為性交，則會給付5,000元，以此方式在摩鐵進行性交易，事後卻誆稱未帶現金而避不見面，小花發覺受騙報警處理，台中地院依引誘及以詐術使少年為有對價之性交罪，處有期徒刑1年6月。可上訴。

判決指出，曾男於民國112年12月25日，透過網路交友軟體「Heymandi」認識小花，雙方LINE互加好友聊天。曾男於聊天過程中，得知小花為12歲以上未滿18歲之未成年少女，其明知自己無支付對價費用，基於以引誘、詐術方法使少年為有對價性交行為之犯意，向小花傳送「有沒有考慮包養，費用是8天16萬元」，「如果沒有包養，我今天給妳5000我就走了」、「我包過3個，都是固定的，前3個也都是學生，因為距離快10個月沒愛愛了才找包養，我很乾淨的」、「沒有包你就給5000」等文字訊息，以高額之報酬誘使小花與其為性交易，並使小花陷於錯誤而應允曾男之要求，同意為有對價之性交行為。

曾男於約定日下午7時23分許，駕駛自小客車，搭載小花前往台中市某汽車旅館，在該汽車旅館號房內，未違反小花之意願，接續將其生殖器插入小花之口腔，復以其陰莖插入小花陰道之方式，與小花為性交行為1次。嗣曾男表示趕著出門，只帶了旅館的費用，錢包、證件都忘記帶，沒辦法立刻領錢給我，被告雖然說他可以回家拿，但來回車程要1小時，我沒辦法等這麼久，所以被告就先載我回到原來的便利超商，在路途中他說價錢改成2萬元，隔天下午7點在同一便利超商碰面拿給我，而與小花約定翌日碰面給付5,000元，惟屆期經小花多次以LINE聯繫曾男，曾男均置之不理，小花發覺受騙報警處理，始循線查獲上情。

曾男到案後坦承有與小花發生性行為，惟矢口否認有何引誘或以詐術使少年為有對價性交行為之犯行，辯稱：案發當天我沒有帶夠錢，所以跟小花約定明日再拿錢給她，但我事後認為小花沒有完成約定的性服務，所以我才決定不要去付錢，並將小花的LINE刪除了，我不是要詐騙小花等語。

法院審酌，被告為成年人，明知小花未滿18歲，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，竟利用小花有金錢需求之處境，訛稱願支付高對價，以此欺瞞、引誘小花為有對價之性交行為，嗣後不僅藉故拖延付款日期，更擅自決定不前去赴約，罔顧小花之信任，足見被告法紀觀念淡薄，價值觀念偏差，所為損害未成年少女身心之健全發展，實屬不該；復衡以被告犯後僅坦承有與小花從事性交易之客觀事實，惟矢口否認上開犯行，犯後態度不佳；依引誘及以詐術使少年為有對價之性交罪，處有期徒刑1年6月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。