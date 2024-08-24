中秋節將近，也代表一年一度的烤肉節即將來臨，台灣人中秋瘋烤肉，瞄準中秋烤肉商機，米其林一星A CUT牛排館今年首度推出「豪華星級肉品禮盒」，由A CUT行政總主廚凌維廉親自嚴選，讓喜歡頂級肉品的「烤友」，在家也能「夯美味」，中秋輕鬆大啖摘星餐廳的頂級和牛。

「豪華星級肉品禮盒」由「A CUT」牛排館名廚凌維廉親自嚴選，讓喜歡頂級肉品的「烤友」在家也能夯美味。（台北國賓大飯店提供）

米其林一星A CUT牛排館首度推出「豪華星級肉品禮盒」，由米其林星廚凌維廉嚴選肉品，內含4款口碑和口感兼具的澳洲最高等級牛肉，吃得到澳洲8-9級「A Legacy純草飼老和牛」紐約克和板腱、澳洲7＋ROAM純草飼老和牛肋眼、「澳洲ROAM純草飼老和牛」厚切牛舌，適合4人共享，每份售價6600元。

別具盛名的「A Legacy純草飼老和牛」，在南澳Limestone coast純天然放養，該海岸擁有如「藍寶石」般的純淨環境，和牛飼養時間長達8年以上，肉質油脂呈鵝黃琥珀色澤，口感具有堅果、奶油、起司等香氣，是稀有的頂級肉品。中秋在家「夯和牛」，就像在高檔牛排館品味美食般。

「豪華星級肉品禮盒」內含澳洲8-9級「A Legacy純草飼老和牛」紐約克和板腱、澳洲7＋ROAM純草飼老和牛肋眼、「澳洲ROAM純草飼老和牛」厚切牛舌。（台北國賓大飯店提供）

「澳洲ROAM純草飼老和牛」也崇尚天然放養，牛隻放牧的地點是人稱「陽光之州」的昆士蘭，清新乾淨的環境名列世界前茅，和牛肉質呈紅寶石色，油花分布如同大理石般，肉味濃郁，香氣迷人。另外針對烤肉方式，星廚凌維廉分享這些頂級肉品非常適合炭烤將肉逼出香氣，「烤前可先灑上些許海鹽，突顯風味，層次更加豐富，越嚼越香，尾韻帶有奶油香味。」凌維廉也補充嚴選肉品火烤前，建議放置冷藏庫，低溫解凍8小時，緩慢解凍可避免汙染風險還能完美保留肉汁。