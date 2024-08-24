對於民眾黨主席柯文哲競選2024年總統爆發政治獻金報帳疑雲，民眾黨副秘書長許甫表示，競總總幹事黃珊珊必須要去完完整整的負責，這對她來說其實心理上也是一種折磨，但是她必須要負責任地把這件事情做完、善後。對此，台北市議員游淑慧質疑，陳智菡不好意思先講，就由她先生許甫出來講？黃珊珊是總幹事要負完整責任，為何副總幹事陳智菡是「零」責任？現在要推給對方死？「死道友不死貧道？」

許甫23日在《POP大國民》廣播節目指出，這次的帳務我們必須認錯，而且必須…挨打也應該，就是不可以只怪端木正，我覺得我們的競總財務委員做了非常大的不負責任的事情，不可以所有的帳務都交給別人，而且就算交給別人，你認為是專業的，從頭到尾沒有做查核工作，這麼大的疏漏，記帳記得亂七八糟，這是很大的問題。

許甫直言，也有很多人討論，不要只推給會計師、不要只推給財務，「我認為，的確，大家外界也有很多人在批評說，我們的總幹事，就是競總總幹事黃珊珊，她必須要負政治責任。她現在來講，大家會覺得，怎還不辭立委？只辭黨職？被停權3年等等。」

許甫強調，其實現在在這個位置上，她必須要去完完整整的負責，包括跟會計師公會也是她去溝通。我覺得這對她來說其實心理上也是一種折磨，但是她必須要負責任地把這件事情做完、善後。

對此，台北市議員游淑慧24日在《新聞大白話》說，原本黃珊珊和陳智菡還是「閨密共同體」，但是發現仇恨質更高的是黃珊珊，陳智菡不好意思先講，就由她先生許甫出來講。

「我非常訝異許甫的膽子敢大到去說黃珊珊要負完整的責任」，游淑慧質疑，如果黃珊珊要負完整責任，意思是這件事情錯全部在黃珊珊？黃珊珊是總幹事要負完整責任，為何副總幹事陳智菡是「零」責任？他們已經知道假帳、亂帳，未來可能不只是政治問題，而是有司法問題，無法抱團取暖，現在要推給對方死？「死道友不死貧道？」