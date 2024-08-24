台日大港水果祭今天在高雄登場，高雄市長陳其邁、議長康裕成、日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表、高雄事務所奧正史所長、農業部長陳駿季、文化總會秘書長李厚慶皆出席開幕儀式。（高市府提供）

台日大港水果祭今（24）日在高雄登場，活動首日吸引大批人潮湧入。高市議長康裕成大啖台日水果說，水果是議會外交的祕密武器，她並分享議會用台灣愛文芒果、和歌山市議會用水蜜桃互相分享的「水果外交」成果，讓台日感情「甜滋滋」。

今天水果祭開幕式，包括高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成、日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表、高雄事務所奧正史所長、農業部長陳駿季、文化總會秘書長李厚慶皆出席，現場氣氛熱絡。

台日大港水果祭今（24）日在高雄登場，活動首日吸引大批人潮湧入。（高市府提供）

陳其邁提到，台日雙邊交流非常密切，水果祭首度移師高雄舉辦別具意義，期待「水果外交」有來有往，把台灣和高雄優質水果介紹給廣大日本市場，也很開心前來參加水果祭的好朋友能享用日本直送的新鮮水果，喊話「歡迎大家把握機會，一起參與台日夏季水果盛會！」

愛吃水果的康裕成沒有缺席，她說，台灣和日本水果各有千秋，兩國人民也都喜愛對方的水果，「議會要和陳市長的市府團結在一起，希望台灣水果戰勝日本水果」。

康裕成直說，台灣人愛吃的日本水果有水蜜桃、蘋果、草莓，日本朋友則更愛台灣愛文芒果、香蕉、鳳梨，她每年都會在芒果盛產季節，空運直達日本各地友好議會，推動水果外交。

康裕成說，和歌山市議會上月來到高雄，千里帶來日本第1名的和歌山水蜜桃和議會分享，八王子市前市長黑須隆一更早在今年5月特別採買台灣最甜的高雄金鑽鳳梨送給八王子市中學生品嚐。台日兩國「水果外交」，也讓議會和日本各地議會的感情一直能維持「甜滋滋」的美好。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之則指出，他來到台灣後已品嚐過芒果、火龍果、柚子等水果美味，感受到1年4季都能吃到不同水果的台灣是水果寶庫，而今年6月起，台灣紅肉紅龍果也開始外銷日本，是台日關係變得更加緊密的佐證，未來雙邊可以相互分享更多水果的美味。

高市府行政暨國際處長張硯卿指出，水果祭讓更多民眾直接體驗台日實質互動、透過活動設計也更認識台日農產品，期盼透過豐富的節目安排，深化台日文化交流。希望未來與駐台單位也能發展更多合作機會，也誠摯邀請所有好朋友在這個周末一起到海風廣場共同體驗台日大港水果祭的美味和熱情氛圍。