日本NHK交響樂團2024年台灣巡迴表演將巡迴台中、高雄、台北登場，24日特地在高雄衛武營演出前，到訪高雄市中正國小，與管樂班師生一同舉辦日台音樂交流會活動，還透過難得機會同台演出「崖上的波妞」。

日本NHK交響樂團今年台灣巡迴表演是繼1971年、2016年之後第三次來到臺灣演出，將巡迴台中、高雄、台北進行三場公演，於今天將在高雄衛武營演出之前，其中銅管分部5位團員包含小號手長谷川智之、安藤友樹、法國號庄司雄大、長號古賀光、低音號池田幸廣，透過台日交流協會安排下到訪中正國小，與管樂班師生進行音樂交流。

交流先以音樂做起頭，中正國小學生的木管五重奏、銅管五重奏演出經典台灣民謠組曲，接續由NHK交響樂團的銅管五重奏演出知名銅管重奏樂曲；最後由數十名中正國小團員，與NHK交響樂團成員同台，演奏日本動漫主題曲久石讓的「崖上的波妞」，帶給中正國小小樂手難忘回憶。

演出結束後正式進入交流環節，其中一名小樂手提問「如何克服演出緊張感」，NHK團員庄司雄大說難免會緊張，要面對而不是視而不見；安藤友樹認為緊張不是壞事，反而能促使專注；長谷川智之提醒平時做好練習就能克服緊張；古賀光則認為不要害怕失敗，最後池田幸廣要小樂手享受演出的過程。

中正國小校長陳棨信說，中正國小管樂班成立近30年，除了每年參加音樂比賽屢獲佳績，也都定期在文化中心至德堂舉行畢業成果發表會，並常獲邀參加各地慶典展演；今年2月25日在「高雄黃色小鴨歡送趴」的活動中擔任開場演出，透過電視轉播將優美的樂音傳送到全台每個縣市，受到熱烈迴響與讚揚。