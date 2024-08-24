台中市警局第六分局近日執行「淨牌專案」，特別結合智慧警勤輔助系統（車輛辨識系統）清查，成效頗佳。（警方提供）

台中市警局第六分局近日執行「淨牌專案」，特別結合智慧警勤輔助系統（車輛辨識系統）清查，成效頗佳。（警方提供）

台中市警局第六分局近日執行「淨牌專案」，為掃蕩使用偽造或遭註銷車牌情況，特別結合智慧警勤輔助系統（車輛辨識系統）清查，果然發現楊姓女子騎乘遭註銷車牌的機車，當場將該車輛移置保管。警方指出，從8月1日開始執行專案，至23日已取締告發38件，呼籲民眾不要心存僥倖。

警六分局指出，根據交通部公路總局規定，車輛若因逾期未檢驗被註銷牌照，車主必須將號牌繳回公路監理機關，並重新申請辦理登檢領照，否則不得上路，本月1日起特別執行淨牌專案，20日當天接連查獲2起違規使用情況，依照《道路交通管理處罰條例》開罰及移置保管。

警方指出，20日下午工業區派出所員警執行淨牌專案，運用車牌辨識掃描經過車輛，在1點50分時發現順和五街有車輛違規，當場拖吊該車輛；當天傍晚6點10分，員警巡邏經過工業區1路與13路口，又發現47歲楊姓女子騎著懸掛遭註銷車牌的機車經過，員警立即趨前告知楊女車牌已遭註銷，讓她相當驚訝。

警方指出，8月1日至23日共取締告發38件，第六分局長陳松寅表示，遭告發者都依據《道路交通管理處罰條例》規定處汽車所有人3600元至1萬800元罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照，呼籲民眾切勿以身試法。