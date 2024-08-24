27歲的大陸田徑「跨欄女神」吳豔妮，因亮麗的外表而深受關注，然而也飽受網路上的誹謗與非議。日前大陸警方宣布依照法規拘留一名在網路詆毀、攻擊她的梁姓男子，吳豔妮得知男子被抓後，在網路PO文表達對警方的感謝之意。

根據《九派新聞》報導，近期廣西來賓市武宣網警發現，網友「乾山易學蜂迷者」於大陸網路平台「今日頭條」發布惡意攻擊中國運動員吳豔妮的文章。武宣警方隨即著手調查，並將嫌疑人梁某某逮捕到案。

大陸有男子不斷在網路詆毀吳艷妮，而男被抓後，她在微博PO文感謝警方。（翻攝吳艷妮微博）

大陸有男子不斷在網路詆毀吳艷妮，而男被抓後，她在微博PO文感謝警方。（翻攝吳艷妮微博）

調查後發現，47歲的梁某某惡意捏造訊息，公開詆毀他人，造成了惡劣的社會影響，其行為已經涉嫌擾亂網路秩序及公然侮辱他人。在接受訊問時，梁男坦承了自己的不法行為。武宣警方已將梁某某依照規定予以行政拘留，案件仍持續調查中。

吳豔妮於事發後在微博轉發了相關報導，對警方逮捕造謠者表示感謝：「邪不勝正！對我們運動員來說，有國家支持，就有最大的安全感、幸福感！感謝我們的公安機關！社會正義永存！」

大陸有男子不斷在網路詆毀吳艷妮，而男被抓後，她在微博PO文感謝警方。（翻攝吳艷妮微博）

大陸有男子不斷在網路詆毀吳艷妮，而男被抓後，她在微博PO文感謝警方。（翻攝吳艷妮微博）

此消息登上微博熱搜後，部分大陸網友認為吳豔妮被攻擊並不冤枉：「根本沒啥好誹謗的，本來就只是一個誇大其詞的角色......既沒有獲得奧運獎牌，也未有國際賽事佳績，卻能拿到各種商業代言，根本就是個網紅。」「妳少做一些搏取眼球和流量的動作，專心拿出成果就好。」

不過，亦有許多粉絲表達了對吳豔妮的支持：「支持，造謠者就應該接受法律制裁。」「正義終究會到來，姐姐做自己，別理會那些風言風語，加油！」

公開資料顯示，吳豔妮是一位27歲的中國大陸女子田徑運動員，專攻項目為一百公尺跨欄。在2024年巴黎奧運會的競賽中，吳豔妮於預賽以12秒97的成績位居小組第六，於復活賽以12秒98獲得小組第四，儘管未能登上頒獎台，仍締造了大陸運動員於奧運會女子一百公尺跨欄賽事中的最佳紀錄。