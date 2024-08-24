彰化蛋黃酥名店「不二坊」連日湧現排隊購買人潮，甚至出現「椅子部隊」在路邊卡位。（葉靜美攝）

再忍2天！彰化蛋黃酥名店「不二坊」連日湧現排隊購買人潮，甚至出現「椅子部隊」在路邊卡位，地方上質疑業者為何不發放號碼牌，引發排隊亂象，人潮帶來的交通混亂，讓附近民眾不堪其擾氣得報警，警方也出動員警加強周邊交通疏導、違規停車取締，業者近日貼出公告，8月26日至9月13日門市將暫停販售。

1位經常開車行經附近的溫姓民眾表示，排隊民眾風雨無阻，還帶椅子排隊卡位，把雙線道搞成單線道，開車經過讓她很困擾，她覺得也有其他店家有賣蛋黃酥，對於一堆人排隊搶買，覺得很不可思議，她質疑「是吃飽太閒嗎」？

有民眾將長長的排隊人龍拍照PO網，引發許多民眾留言回應，有民眾質疑，店家沒為客人及附近住家著想，也沒考慮到市民的交通安全，明明發號碼牌就解決的事，為何不發號碼而造成這種亂像；也有民眾表示，蛋黃酥每家都大同小異，口味都差不多，一些比較有名的都改成線上訂購，現場沒有一個人在排隊，這樣還比較方便，也不會打擾到其他人其他攤販。

排隊亂象讓附近住戶受不了，向彰化警分局民生路派出所檢舉，副所長邱重興表示，員警到場勸導排隊民眾注意安全，民眾均依順序暫無影響交通行為，安排每2小時巡邏，加強周邊交通疏導、違規停車取締，只要有民眾檢舉，就會立即派員前往現場處理，也呼籲店家協助排隊秩序管制。對此，彰化市長林世賢也砲轟業者，發放號碼就能解決排隊亂象卻不願做，是在故意製造麻煩。

業者日前在官網及門市公告表示，8月26日至9月13日，門市暫停販售，只供預購者提貨，並請已完成電話預購訂單顧客，依照預定的時間至門市取貨，到達門市敲鐵捲門，並告知取貨人姓名、電話和取貨數量。業者將在中秋節前，9月14日至9月17日開放門市販售。