基隆市學生專車於2020年停駛16條高中職以下路線，造成學生通學不便。基市府表示，市長謝國樑上任後，便積極傾聽學生及家長需求，研議改善基隆學子跨區就學的交通窘境。教育處表示，目前將試辦補助中山高中、暖暖高中及基隆女中三校，以租賃遊覽車當學生接駁專車，在市中心與學校間直線接駁，期望減少通勤時間。

教育處表示，該處與交通處、公車處與校方今年上半年曾調查及多次跨局處會議研商，盤點各高中職校學生專車及公車路線需求。於本月9日會議中，由需求學校校長或代表確認10班次的需求，將在113學年度試辦中山高中、暖暖高中及基隆女中學生接駁專車，透過遊覽車進行市中心與學校間的直線接駁。

教育處說，初步預計在公車循環站或轉運站接學生到校，減少學生通學轉乘時間，至於路線由學校就其地區特性規畫，有的學校是班次少，有的學校沒有直達，各校情況不盡相同。

教育處強調，為使各校學生於開學後，能夠盡速有學生專車可搭乘，市府將補助學校於試辦期間的接駁專車預算，以有效降低學生通學轉乘時間；另目前市府也積極就公車的駕駛人力、路線積極籌畫中。

此外，基隆女中雖屬國立學校，市府秉持照顧基隆學子仍將提供補助，後續俟公車量能完備，將就專車試辦情形，整合轉以公車載運，使學生專車常態化，提供學生上下學的便捷服務。

教育處副處長徐嬿立表示，目前市府也積極就公車的駕駛人力、路線積極籌畫中，等到公車量能完備後，會再將專車試辦情形整合，轉回公車常態化之班次。