嘉義縣消防局去年成立民雄高級救護隊，是嘉義縣第1支高級救護分隊，近日民雄高級救護隊參加台灣心肌梗塞學會主辦第3屆「金心獎」，獲「台灣最佳心肌梗塞緊急救護團隊」殊榮，民雄高級救護隊除了說會努力再強化救護能力，也套用消防局長蔡建安常說的話「救到人，足歡喜」。

民雄高級救護隊去年度出勤量高達2288次，除了於胸痛患者偵測出5名為嚴重心肌梗塞外，在OHCA（到院前心肺功能停止）患者救活率高達38.5％，存活出院高達6人，約9.3％，這次拿到「台灣最佳心肌梗塞緊急救護團隊」肯定，對救護隊來說是莫大鼓勵。

民雄高級救護隊為全縣第1支高級救護分隊，目前編制1部救護車，高級救護技術員7名及2名中級救護技術員，是嘉縣高級救護技術員最多的分隊，多次拯救民眾於困難之中，平日勤於辦理各種訓練，增進自我技能及社區民眾疾病的意識外，隊員何政壕、吳俊德今年也獲內政部消防署的「急救精靈」（急救存活出院最多）肯定殊榮，去年何政壕在「2023第2屆金心獎」脫穎而出，獲選為「最佳救護技術員」。

蔡建安表示，民雄高救隊能獲金心獎殊榮，消防局上下同感榮幸，也以他們為榮，感謝民雄高救隊同仁於日常除實務執行各項緊急救護勤務，也致力推動訓練工作，參與各項授課、協調制定教育及品管方針與救護流程擬定製作等，未來更期許成為全國救護指標邁進。