HANDS台隆手創館打造「守護健康專區」推出舒壓、按摩好物，並祭出6折起限量回饋價。推薦商品包括新一代的Lourdes V型溫感指壓按摩椅墊，可以按壓臀部肌肉的按摩椅墊，放置腰部以睡姿放鬆身體之際，也可同時享受按摩。8個按摩球立體滾動提供肌肉深層按壓，讓身體從肩膀開始徹底放鬆。

無非遠紅外線按摩梳-羅蘭紫金針。售價1780元。（台隆手創館提供）

Lourdes V型溫感指壓按摩椅墊，售價5880元，特價4688元。（台隆手創館提供）

JHT i芯深捏臀感按摩椅則打破按摩椅一台要價10萬以上的「高貴」印象，限量超值價只要2萬9800元。24組立體氣囊與仿真人手感的全身型按摩機，提供肩、椎、手、腿和腰臀全方位的舒壓按摩；康生BOSS氣壓揉捶全功能按摩椅墊適合小家庭使用，輕巧、可攜式按摩椅墊同樣提供全身舒壓享受，氣壓式揉捶緩解肌肉不適感。

針對身體局部的按摩需求，HANDS推薦長期熱賣的「Uffy無非遠紅外線按摩梳」，無非梳推出金針與竹針兩種梳針選擇，原木梳柄可依喜好選擇各色系，羅蘭紫金針今年躍升熱賣第2名，僅次於核桃木金針，遠紅外線木柄加上高回彈氣墊，在家也能輕鬆享有頭皮深度按摩spa。