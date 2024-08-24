沖繩自1972年回歸日本政府以來，陸上自衛隊已經清理未爆彈逾50年，截至本週五（23），達到了4萬次的里程碑。然而，日本估計要完全處理所有的未爆彈仍需約70至100年，這一漫長的過程被稱為「無止境的戰後處理」（終わらない戦後処理）。

在太平洋戰爭末期，著名又慘烈的沖繩戰役，也被日本稱之為「鐵的暴風」（鉄の暴風）。空襲、艦炮射擊以及地面戰爭，留下了估計約1萬噸的未爆彈。沖繩回歸日本政府後，陸上自衛隊的拆彈單位，持續在地面發掘並處理這些殘留的未爆彈。

就在23日當天，拆彈小組連續接獲多起發現未爆彈的報告，並迅速展開行動。在那霸市的一個住宅建築工地，發現了一枚長約40公分的美製5英寸（127毫米）艦砲砲彈。隊員們立即趕往現場，在確認無危險後，將未爆彈安全裝載到卡車上進行回收。這次回收使得自沖繩回歸以來，未爆彈處理案件數量達到4萬件的里程碑。

2024年8月23日，日本自衛隊第101未爆彈處理小組完成第4萬枚排除。（陸上自衛隊 第１５旅団 官方X帳號 @jgsdf_15b_pr）

第101未爆彈小組隊長岩瀨亘在接受採訪時表示：「僅今天一天我們就處理了3件未爆彈，這說明沖繩仍有大量未爆彈存在。我們將繼續努力，在保證無事故的前提下清除，確保縣民的安全生活。」

目前，不發彈的處理工作仍在以平均每天超過一件的速度進行，據估計，所有不發彈的處理可能還需要70至100年，這也讓這項工作被稱為「無止境的戰後處理」。