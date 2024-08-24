19歲的南韓啦啦隊新星李珠珢，長相甜美被指「美到像AI」，過去憑藉「三振舞」爆紅，上月更受邀來台參加富邦悍將大巨蛋主題日，擄獲大批台灣粉絲。而近日有網友跳出來自稱是她的國中同學，並曝光李珠珢的國中畢業照，立刻掀起網友熱烈討論。

李珠珢近期不斷受到台韓網友的關注，甚至傳出將來台發展的消息，掀起熱議。而近日就有自稱李珠珢國中同學的網友，在南韓論壇中曬出李珠珢的國中畢業照，雖然原文已被刪除，但照片仍被廣泛流傳；同時原PO也提到，李珠珢當時是從其他地區轉學過去，類似北部轉學到南部的感覺，且會跟學校「歐爸」們一起玩，但沒有聽聞相關的不良事蹟。

李珠珢國中畢業照曝光。（圖／X@JOOHOLEE13）

照片中，只見她站在翠綠草叢前，將長髮盤成丸子頭，戴著白色花環，身穿制服外搭毛衣背心，彷彿在花叢中遊憩的小仙子，臉上雪白肌膚頂著淡淡妝容，加上圓潤大眼及小巧櫻桃嘴，似乎與現在的模樣沒差多少。

삐끼삐끼 춤의 원조는 역시 이주은 치어리더 이주은의 춤이 역시 최고~~ pic.twitter.com/1BI9gc1w18 — EDWARD LEE (@JOOHOLEE13) August 18, 2024

國中舊照曝光後，立刻引來網友熱烈回應，「底子滿好的啊」、「感覺鼻頭有整吧，現在比較尖，也可能是還在長或化妝」、「有進廠 但原廠就不差了」、「感覺就眼睛的部分差異比較大」、「除了鼻子其他都差不多」、「沒差很多，眼睛跟鼻子有些微差別而已」、「鼻子那時候就很好看了，應該就雙眼皮」、「雙眼皮也還好啦，用貼的或微整現在台灣也見怪不怪了」、「好正，卡哇伊」。

事實上，李珠珢近期不斷被討論是否將來台，掀起台韓網友熱議，據傳台灣方面確實有球隊和她的經紀公司接觸，不過她與起亞虎合約尚未到期，一切都還在討論階段；但也有能因為加盟台灣球隊的消息提早曝光，傳出恐怕導致合作破局，讓李珠珢來台發展一事更增添許多未知數。