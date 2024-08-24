中秋節即將到來，彰化蛋黃酥名店「不二坊」開放現場預購，也再度出現綿延500公尺的排隊人龍，甚至有不少客人直接拿椅子坐著排隊，讓附近鄰居氣炸。實際到網購平台搜尋，發現不少賣家以2倍價格出售，也讓人驚覺為何這麼多人願意頂著烈日排隊。

不二坊蛋黃酥過去幾年，從每顆25元逐步調漲，如今一顆售價來到50元，但仍是搶購一空，但有不少顧客買來並非為了享用美食，而是轉賣獲利，實際查詢蝦皮購物平台，一盒6顆裝原價300元，轉手價來到560至660元之間；15顆裝原價750元，轉手價更是高達1400元至1600元，足足是原價2倍，也難怪許多人願意頂著烈日和耗費大量時間排隊。

實際上蝦皮查詢，不少人購入後紛紛以2倍價格轉賣，儼然成為黃牛煉金工具。(圖／取自蝦皮購物)

為因應中秋節大量需求，不二坊從本月4日起，每天早上9點~12點、下午2:30~5:30開放電話預購，且不提供宅配，僅能現場取貨，因此每年此時總是大排長龍，讓附近居民怨聲載道，彰化市長林世賢對此不解為何不使用號碼牌，或是市府提供的免費網路平台販售，砲轟根本是麻煩製造者。

警方則表示，前往現場查看確實很多代排椅子，但都有按照規定放好，並無違規，因此僅能加強疏導，並請店家協助排隊管制。