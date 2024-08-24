日本自民黨前幹事長石破茂（67歲）24日上午在家鄉鳥取縣八頭町的神社內宣布將競選黨總裁。石破茂表示，如果當選執政自民黨的總裁，就任新首相，他會考慮儘早解散眾議院並舉行大選。

繼前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之（49歲）之後，石破是第2個正式宣布參加自民黨總裁選舉的人士。鑑於這是第5次在總裁選舉中發起挑戰，他表示：「作為我38年政治生涯的集大成、最後一戰，將回歸起點，全力以赴爭取支持。」

考慮到自民黨派系收回扣問題，石破表態將盡最大努力提高政治資金的透明度，強調「建設遵守規則的政治與遵守規則的自民黨」。

對於下屆眾院選舉，石破指出需要接受國民對收回扣問題的審判，「應該（在國會的）全體會議或者預算委員會上展開討論，儘早舉行（選舉）」。日本本屆眾議院於2021年10月選出，任期四年一屆。因此，下次眾議院大選的日期不得晚於2025年10月。

共同社報導說，本月的共同社輿論調查結果顯示，石破在最適合當下任總裁的人選中居於首位，知名度很高。另一方面，他在黨內的基礎薄弱，增加國會議員票成為難題。他計畫以受到國民歡迎為背景，擴大黨內支持。

自民黨總裁選舉將於9月12日發布公告、27日投計票，將出現或有超過10人參選的混戰局面。石破預計會與在2021年上次選舉中組成「小石河聯盟」的前環境大臣小泉進次郎（43歲）、數位大臣河野太郎（61歲）展開競爭。

石破已12次當選議員，曾任防衛大臣、農大臣、地方創生擔當大臣，還擔任過黨幹事長等要職。他參加了2008年、2012年、2018年、2020年的總裁選舉，均以失敗告終。