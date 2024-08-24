為推廣客家文化之美，新北客家文化園區暑假期間辦理一系列活動，從食農教育到生態之旅，讓大小朋友一同遊客家，新北客家局長林素琴表示，課程不僅能讓孩子們體驗客家文化，還能學到與自然和諧共生的新知。

客家局提到，7月辦理第一梯食農教育美食之旅，從客家文化中連結低碳及小小農夫體驗，並融入藝術寫生發揮創造力及想像力；8月則辦理陸域生態奇幻之旅，帶來一系列針對有趣的課程，帶領小朋友認識不同的動植物，體會生態的奧妙。

客家局說明，食農教育美食之旅融合了客家文化及食農教育元素，例如野薑花炒蛋，鳳梨苦瓜雞，福菜絞肉，桂花釀粉粿，魚腥草里肌肉等等，讓學童認識地產地銷與產地餐桌概念，在學習自然知識的同時，也能體驗到種植、收穫、烹飪的樂趣。

客家局表示，陸域生態奇幻之旅運用文化園區戶外生態場域，讓學生們了解SDG15保育陸域生態的重要性，設計了適合孩子們的團隊挑戰和五感體驗活動，從觀察園區內的苦楝，構樹，榕樹，鳳凰木等植物，到這些植物與動物昆蟲之間的食物鏈關係，例如苦楝能製作高效環保的殺蟲劑，並有優秀的固碳能力，了解蟲癭生物獨特的生存方式。

林素琴表示，這樣的課程不僅能讓孩子們體驗客家文化，並學到很多人與自然和諧共生的環境教育新知，還能培養他們對大自然的熱愛與責任感。新北市客家文化園區已是環境教育認證場所，積極發展與推廣環境教育。

113年度下半年更是以美學融入環境教育中的低碳理念，辦理系列活動及課程，從知識傳遞讓參與民眾擁有技能，甚至進一步激發行動落實環境永續理念。下半年系列活動，請關注新北市客家局臉書粉絲專頁。