前副總統、前國民黨主席連戰夫婦，24日擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴。（連戰辦公室提供／陳薏云台北傳真）

前副總統、國民黨前主席連戰夫婦，24日擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴，立法院長韓國瑜、前立法院長王金平與台中市長盧秀燕等人皆出席祝賀，預計共300人參加、席開20桌。藍營政要陸續於晚間6點後抵達飯店。盧秀燕祝福連戰跟夫人白頭偕老；王金平則祝連戰家庭和樂美滿。而新北市長侯友宜雖未受邀，仍送上花籃祝福連戰夫婦「鑽石週年誌慶」。

國民黨主席朱立倫因人在美國，也送上花籃致意，因連戰生日將至，朱立倫花籃寫下「生日快樂，福壽安康」。而原訂要出席的前總統馬英九則因感冒，擔心傳染連戰夫婦，因此臨時取消未出席。

新北市長侯友宜雖未受邀，仍送花籃祝賀。（連戰辦公室提供／陳薏云台北傳真）

活動於晚間6點開始，藍營政要也陸續到場，包括前考試院長關中、前立法院長王金平、立法院長韓國瑜、前外交部長錢復、前副總統蕭萬長、前國民黨主席洪秀柱、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑陸續抵達。

王金平表示，恭喜連先生，又是鑽石婚禮 ，又是90大壽，可說是雙喜臨門。王金平也祝福連戰家庭更和樂美滿。

洪秀柱則說，祝連戰夫婦健康平安，長命百歲，百年好合。她也打趣地說，但因為是鑽石婚，就不 能祝賀早生貴子了。盧秀燕則說，祝連主席松柏長青 ，他跟夫人白頭偕老，永遠恩愛。

另外也不少立委到場祝賀，包括前立委李德維、立委洪孟楷、黃健豪、張智倫等。台北市副市長李四川、議員陳炳甫也到場祝賀。