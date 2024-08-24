陸早稻產量連續4年逾560億斤為全年糧食豐收奠基。（大陸央視）

陸早稻產量連續4年逾560億斤為全年糧食豐收奠基。（大陸央視）

大陸央視網24日報導，大陸國家統計局發布數據顯示，迄2024年8月23日，大陸全國早稻播種面積持平略增，總產量實現563.5億斤（市斤，每斤500公克），連續4年達到560億斤以上。

從早稻產量看，2024年大陸全國早稻總產量563.5億斤，同比下降0.6％。早稻產量下降主要受4月分以來的強降雨天氣影響，對各地早稻生產造成了不利影響。但2024年，早稻總產量仍連續4年達到560億斤以上，總體保持了穩定。

陸早稻產量連續4年逾560億斤為全年糧食豐收奠基。（大陸央視）

從早稻播種面積看，2024年，大陸全國早稻播種面積為7132.2萬畝，比上年增長0.5％，早稻播種面積持平略增。2024年以來，大陸持續加大糧食生產政策支持力度，繼續提高早秈稻最低收購價格，有效調動了農民種植積極性。分地區看，湖南、江西、廣東、浙江等8地播種面積有所增加。

從早稻單產看，2024年，大陸全國早稻單產實現每畝395公斤，比上年下降1.0％。其中，主產區中湖南、江西、廣東受強降雨影響，單產有所減少。廣西上年受災單產下降，2024年略有恢復，單產同比增長0.2％。

總的來看，中國早稻生產總體繼續保持了穩定的態勢，為全年糧食豐收奠定了良好基礎。