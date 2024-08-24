罷樑團體「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵表示，市民抗議的不是東岸商場產權到底屬於誰，而是謝市府未經過法院認證就直接違法強制執行的濫權行為。（山海公民拆樑行動提供／徐佑昇基隆傳真）

「基隆女兒」台中市長盧秀燕，今（24）日與南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘至基隆力挺市長謝國樑，盧並表示謝國樑在東岸商場「收回市產有人不高興」，才發動罷免，並對謝強調「對的事情要堅持下去」。對此罷樑團體回批，團隊一再強調，針對東岸商場的爭議，市民抗議的不是產權到底屬於誰，而是謝市府未經過法院認證程序，就直接做出違法強制執行的濫權行為。

罷樑團體「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵表示，盧秀燕雖身為基隆女中的校友，但看來終究失去了對於基隆的關愛，也讓人不禁質疑，是否守護基隆市民權利的這場罷免，同時傷害到盧秀燕的利益，才讓她如此大動作回到基隆「顛倒是非」？

林茵茵強調，在罷免未成案之前，基隆市區掛著未署名的反罷免看板，這都是有圖像證明的事實。今天謝國樑市長與游淑慧議員連沒有任何證據都可以聲稱公民團體違法，但像這種已經有具體事證的爭議，公民團體難道沒有資格提出質疑嗎？

林茵茵說，既然謝國樑都提到經費沒有問題，那請秉持著「正面迎戰、公開透明」的原則，將反罷免使用的經費攤開來讓基隆市民看看。

拆樑團隊強調，站出來支持罷免的基隆人民是為了守護基隆人的納稅錢，不被黨團獨大缺乏監督功能的市議會，繼續侵害基隆人民的生命與財產安全，在所有管道都失效後，罷免是憲法保障公民權益的最後防線。