「2024汐止區仲夏音樂派對」24日下午熱鬧登場， MOMO家族帶領小朋友帶動唱，吸引了將近千名民眾參加，享受這場夏日音樂盛宴。（汐止區公所提供）

汐止區公所主辦的「2024汐止區仲夏音樂派對」24日下午在汐止區公所前廣場熱鬧登場，除有公益義賣、在地學校、社團帶來精彩表演外，還邀請MOMO家族帶領小朋友帶動唱，吸引了將近千名民眾參加，享受這場夏日音樂盛宴。

汐止區在地社團以活力四射的表演揭開序幕。隨後汐止區10所學校的音樂團體輪番上陣，帶來多樣化的音樂與舞蹈表演。曲目包羅萬象，從典雅優美的《蘇堤漫步》到澎湃昂揚的《修女也瘋狂》，以及輕快浪漫的《小城夏天》，每首都是回憶裡的經典，引領觀眾沉浸在這場盛夏的音樂饗宴中。

汐止區長林慶豐表示，公所致力打造在地音樂盛會，共創團結力量，今年共邀請了4個社團和10所學校共同參與，這些團體均擁有豐富的演出經驗，為活動增添了不少光彩。

活動一開始由中東肚皮舞、民族舞蹈、國標舞和韓風流行舞蹈炒熱現場氣氛，緊接著由樟樹國小合唱團、崇德國小國樂團、青山國中小弦樂團、樟樹實中管樂團、汐止國小及汐止國中國樂團接力演出，這些學校社團在各大學生音樂比賽中屢獲佳績，表演十分精彩。

此外，北港國小陶笛隊、秀峰高中的吉他社和熱音社，帶給民眾有別以往的音樂體驗，而長安國小跳鼓隊與首次參與仲夏音樂派對的崇義高中原舞社，更將活動推向最高潮，展現多元文化的表演藝術魅力。

活動不僅為觀眾帶來了難忘的夏日回憶，也為汐止區注入了音樂與文化的生命力。汐止區公所將持續舉辦更多藝文活動，讓汐止區成為充滿藝術氣息的宜居之地。