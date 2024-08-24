韓國男團WHIB去年11月出道首度訪台，今（24日）在台北統一時代百貨1F廣場舉辦「WHIB 1ST ASIA FAN MEET UP - ETERNAL YOUTH ： KICK IT in Taipei」免費見面會，吸引近300人到場，他們因忙於宣傳，還沒空朝聖台北101，不過活動上，有個環節是送出成員JAYDER和李正親自拚好的101模型，沒想到遞給粉絲時就因手滑倒塌，JAYDER笑曝「昨天拚了快1小時，那時候就想說會不會掉下來 ，結果就真的發生了，我當下非常慌張」。

WHIB今以清新的學院風造型登場帶來〈DIZZY〉、〈KICK IT〉、〈BANG!〉3首歌，河勝透露在韓國就喜歡聽中文歌曲，擔任主唱的他現場清唱陶喆的〈I love you〉，蜜嗓讓台下粉絲聽得如痴如醉。成員們也現學現賣用中文撩台下粉絲，引來陣陣尖叫聲，除了學台語「挖愛哩」、「水啦」外，年紀最小的18歲成員源晙也賣萌用中文告白「姊姊我愛你」，25歲大哥河勝則在成員慫恿下跟進告白姊姊們，羞喊：「那今天大家就都是我的姊姊啦！」

活動上意外弄垮了台北101立體拚圖。（實習攝影記者徐翊呈攝）

8人下午頂著34度高溫在戶外賣力唱跳上演「濕背秀」，李正笑曝：「本來上台前還想說蠻涼的，但跳完舞就開始狂流汗！」不過炎熱天氣不影響WHIB的演出，JAYDER表示：「看到這麼多人來，還賣命地替我們歡呼，真的覺得很開心！」河勝也稱因為台下熱烈的反應，想為此次的演出打超過100分，真範則因太過賣命鞋帶鬆綁，立刻被源晙爆料：「真範哥在韓國也很常發生這種事情，之前宣傳〈KICK IT〉的時候甚至掉了一支鞋，也直接表演完了。」還被其他人狠虧是為了吸引大家注意力的「關種」。

此次他也趁空品嘗了不少台灣食物，自曝去了超商買便當、三角飯糰，源晙則是對有特殊香氣的茶葉蛋感到好奇，他「我吃了非常好吃，而且我很喜歡那個香味！」不過說到吃，河勝自招是團中大胃王，「我覺得沒人可以贏過我，我自己有次能吃掉一個大份的比薩、一整隻炸雞，再去便利商店買四個麵包吃。然後之前傑德媽媽希望他吃胖一點買的巧克力派，我也是自己吃掉一整盒。」聽到先前有韓國藝人來台發下豪語能吃掉100顆小籠包，河勝誇下海口：「這紀錄沒什麼啦，我可以吃更多，吃到叫我不要吃為止。」

WHIB平時8人一起在宿舍生活，共用2間廁所，會後受訪上演爆料大會，不僅成員指控，劉建也自招是洗澡洗最久的人，他害羞說明：「如果時間很充裕可以洗到1小時，但現在為了大家我都控制在20分鐘內啦。」而傑德則是團中「戰鬥澡」代表，他親自解釋：「我就是洗很快，洗完才吃飯刷牙那些，平常洗髮精抹上去之後，就搓沐浴乳，接著直接從頭上沖水，一下就洗完了。」一旁的真範也讚嘆：「就是眨個眼他就洗完了！」

最後，WHIB也約定一定會盡快再訪台，「我們正在籌備新歌，回到韓國後也會繼續努力，希望有機會能再次來台灣。只要大家呼喚我們，我們一定會飛奔過來的。」