韓國男團WHIB去年11月出道首度訪台,今(24日)在台北統一時代百貨1F廣場舉辦「WHIB 1ST ASIA FAN MEET UP - ETERNAL YOUTH : KICK IT in Taipei」免費見面會,吸引近300人到場,他們因忙於宣傳,還沒空朝聖台北101,不過活動上,有個環節是送出成員JAYDER和李正親自拚好的101模型,沒想到遞給粉絲時就因手滑倒塌,JAYDER笑曝「昨天拚了快1小時,那時候就想說會不會掉下來 ,結果就真的發生了,我當下非常慌張」。

WHIB今以清新的學院風造型登場帶來〈DIZZY〉、〈KICK IT〉、〈BANG!〉3首歌,河勝透露在韓國就喜歡聽中文歌曲,擔任主唱的他現場清唱陶喆的〈I love you〉,蜜嗓讓台下粉絲聽得如痴如醉。成員們也現學現賣用中文撩台下粉絲,引來陣陣尖叫聲,除了學台語「挖愛哩」、「水啦」外,年紀最小的18歲成員源晙也賣萌用中文告白「姊姊我愛你」,25歲大哥河勝則在成員慫恿下跟進告白姊姊們,羞喊:「那今天大家就都是我的姊姊啦!」

活動上意外弄垮了台北101立體拚圖。(實習攝影記者徐翊呈攝)

8人下午頂著34度高溫在戶外賣力唱跳上演「濕背秀」,李正笑曝:「本來上台前還想說蠻涼的,但跳完舞就開始狂流汗!」不過炎熱天氣不影響WHIB的演出,JAYDER表示:「看到這麼多人來,還賣命地替我們歡呼,真的覺得很開心!」河勝也稱因為台下熱烈的反應,想為此次的演出打超過100分,真範則因太過賣命鞋帶鬆綁,立刻被源晙爆料:「真範哥在韓國也很常發生這種事情,之前宣傳〈KICK IT〉的時候甚至掉了一支鞋,也直接表演完了。」還被其他人狠虧是為了吸引大家注意力的「關種」。

此次他也趁空品嘗了不少台灣食物,自曝去了超商買便當、三角飯糰,源晙則是對有特殊香氣的茶葉蛋感到好奇,他「我吃了非常好吃,而且我很喜歡那個香味!」不過說到吃,河勝自招是團中大胃王,「我覺得沒人可以贏過我,我自己有次能吃掉一個大份的比薩、一整隻炸雞,再去便利商店買四個麵包吃。然後之前傑德媽媽希望他吃胖一點買的巧克力派,我也是自己吃掉一整盒。」聽到先前有韓國藝人來台發下豪語能吃掉100顆小籠包,河勝誇下海口:「這紀錄沒什麼啦,我可以吃更多,吃到叫我不要吃為止。」

WHIB平時8人一起在宿舍生活,共用2間廁所,會後受訪上演爆料大會,不僅成員指控,劉建也自招是洗澡洗最久的人,他害羞說明:「如果時間很充裕可以洗到1小時,但現在為了大家我都控制在20分鐘內啦。」而傑德則是團中「戰鬥澡」代表,他親自解釋:「我就是洗很快,洗完才吃飯刷牙那些,平常洗髮精抹上去之後,就搓沐浴乳,接著直接從頭上沖水,一下就洗完了。」一旁的真範也讚嘆:「就是眨個眼他就洗完了!」

最後,WHIB也約定一定會盡快再訪台,「我們正在籌備新歌,回到韓國後也會繼續努力,希望有機會能再次來台灣。只要大家呼喚我們,我們一定會飛奔過來的。」