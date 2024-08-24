韓國製作人李周亨（이주형）曾擔任《新西遊記》、《一日三餐》等人氣綜藝製作人一員，帶給觀眾許多歡笑。怎料，24日他卻傳出遇到車禍當場死亡，此外，原本12月即將迎來女兒出生，即將升格人父的他卻發生憾事，死訊震撼外界。

根據韓媒報導，李周亨在22日深夜遇上死亡車禍，當時他加班到晚上24點，之後搭計程車回家。但卻在首爾上岩洞一個十字路口發生車禍，當時李周亨乘坐的計程車撞上一輛公車，又在行駛過程中撞上小客車，李周亨當場死亡，計程車司機則輕傷送醫治療。

李周亨曾參與多部知名節目製作。（圖／翻攝自李周亨 Naver blog）

李周亨同事透露，當晚李周亨加班到半夜，卻在返家途中遇到意外。令人感到相當遺憾的是，李周亨新婚不久，他的妻子目前懷有身孕，預產期是在今年12月，兩人本來將一起迎來女兒的出生。

李周亨在2016年加入CJ ENM tvN擔任製片人，曾參與《一日三餐-農村篇之高敞篇》、《新西遊記》第2季、第3季、《大逃亡4》等多部人氣作品。他也在近期剛換新公司，並參與體育紀錄片《Full Count》的製作。

李周亨死訊傳出後，過去曾一起合作過《新西遊記》的羅暎錫、申孝靜、朴賢容、尹仁會在內7位製作人表達哀悼。他們表示：「李周亨製作人是一位勤奮的後輩，在工作中比任何人都更有責任感，總是盡最大努力直到最後。他總是第一個開燈，總是仔細檢查」並在慰問信中寫下：「我會記住你，很高興能夠和製片人李柱亨一起製作《新西遊記》」。