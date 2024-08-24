為讓企業掌握國際趨勢創商機，邁向永續淨零、經營轉型行列，台中市政府經濟發展局推動「台中市企業先進智造學院」成果豐碩，今(24)日舉辦「台中市企業先進智造學院成果發表大會師」。經發局表示，學院共有125位學員榮獲結業證書，許多學員利用假日前來上課，學習精神備受肯定。

經發局長張峯源表示，台中市輔導未登記工廠合法化申請及輔導數量全國居冠，許多工廠皆為產業界的隱形冠軍，惟因近年國際產業情勢動盪，導致全球供應鏈重組，又伴隨各國政府都宣布2050淨零碳排白皮書，及我國立法院今年1月三讀通過氣候變遷因應法等環境相關法令規範，綠色金融革命勢必將引發全球資產大洗牌，如何兼容並蓄成為了企業所需面對的一門課題。

經發局說明，「台中市企業先進智造學院」搭上科技賦能創新浪潮，累計吸引逾2,300人次以上報名，從今年5月24日至8月24日止，為期14週，共計80小時七大領域精實培訓課程，更規劃專題講座與主題工作坊交流會，帶領學員至實施減碳企業公司實地探訪，學習如何建立低碳商模等實作演練課程，助企業掌握這波轉型關鍵契機，整體課程學員滿意度較去年更攀升，高達9成7，佳評如潮。

經發局指出，此次共125位學員完成結訓，由張局長頒發結業證書嘉勉學員，亦於會中進行學員課程心得交流與案例分享，促進企業間的交流與合作，創造更多產業鏈間的商機。課程學員杜先生分享，學院安排到企業實地參訪，了解原來代工廠也能在自身研發、設計、製造、行銷的能力上扎根，最後走向品牌之路，透過吸取其他企業發展歷程與經驗，對於突破紅海走向藍海的市場至關重要。

課程學員陳先生表示，感謝市府對在地企業的用心，以一個供應鏈最下層的沖壓代工的執行廠商，從去年地緣政治/韌性供應鏈課程跟今年韌性經營與商模創新及永續與文化傳承課程的結合，了解大環境的變化，從面對未來大幅製造成本的上升，進到對焦永續，幫助工廠找到下一個機會並轉化價值，再把價值提供的有需求的地方，一起努力為成價值共生的生態鏈。

課程學員陳先生則提到，今年參與「環保」、「消防」、「用地變更」三個領域的課程，體會到市府與相關單位早已規劃出相關的應對措施，讓他了解到許多不曾知道的法規面與法條規範，有助於後續工廠變更事宜的處理，體會到市府的用心與辦理流程的完善。

今日成果發表，包含經發局長張峯源、逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新、台中港關連工業區廠商協進會理事長王文山、台中市工商發展投資策進會副總幹事林家興、台灣木工機械工業同業公會理事長張志洲、大甲幼獅工業區廠商協進會理事長李坤芳、副理事長鄭智仁、逢甲大學綠能中心賴奇厚教授，以及多位企業代表、學員等皆出席共襄盛舉。

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