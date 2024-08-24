台中市府以「2023台中社區造起來」為主題舉辦社區環境空間改造成果展，24日在文化創意園區展出48處社區改造的精彩成果。（市府提供）

台中市府推動「社區規劃師」培力計畫已23年，頗見成效，今年特別以「2023台中社區造起來」為主題舉辦社區環境空間改造成果展，24日在文化創意園區展出48處社區改造的精彩成果，都發局長李正偉表示，盼透過社區規畫精神凝聚居民向心力。也搭起市府與社區的溝通橋梁。

成果展以地域性區分為「濱海區」、｢山城區｣、｢都會區｣及「屯區」四大區主軸，匯集5類主題、48處社區營造點，每處社區都使出渾身解數、各出奇招，展現各色區地景特色，民眾可從各社區生活特色、資源及文創產品體驗到居民營造及維護公共空間的努力。

李正偉表示，台中市是擁有人文薈萃的城市，透過展版上的創意或現場展區，可以看到社區改造的動人故事與改造亮點，期盼透過社區規畫精神凝聚居民的向心力，也搭起市府與社區的溝通橋梁，未來將輔導更多社區改造環境，盼營造更好的友善環境，朝永續發展目標而努力。

除展出各社區特色，活動也頒獎給對家園無私奉獻的社區團隊，都發局指出，市府每年舉辦社區規畫師駐地輔導計畫，期望透過輔導、頒獎表揚與成果展示活動，促進社區資源的整合與合作，喚起居民的社區認同感，提升軟實力，共同打造更具活力與契機的社區風貌。