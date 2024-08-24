南韓光州市一家牙醫診所的患者不滿假牙贋復不良，竟自製爆裂物攻擊診所。

南韓光州市一家牙科診所周四（22日）午餐時段發生爆炸引發火災，整棟建物包括患者、醫護人員共95人緊急疏散，引發一場大混亂，所幸無人傷亡。案發後約2小時，警方逮捕了一名自首的老翁。韓媒引述警方說法報導，年近八旬的老翁初步供稱對於牙科治療過程不滿意，於是製作簡易爆裂物作案。據悉老翁犯案前後喝了不少酒，警方對於供詞仍持保留態度，全案持續調查中。

綜合《韓國先驅報》、《韓國中央日報》、新加坡亞洲新聞台（CNA）等媒體報導，當地時間周四午後1時14分，位於首爾以南267公里處的光州市西區一棟商業建物內3樓的牙科診所門口發生爆炸並引起火災，甚至冒出瓦斯味，建物內瞬間瀰漫大量煙霧，當時診所幾乎沒人，因為大多數員工外出午餐，不過4樓到6樓其他診所的患者與工作人員被迫緊急疏散，現場一團亂。消防灑水裝置啟動，警消迅速到場撲救，火勢10分鐘左右即告撲滅。

광주 치과 폭발 현장 pic.twitter.com/0s4Qj1pX4Y — Mong2Father (@Mong2Father) August 22, 2024

警方起初懷疑可能是恐怖主義活動，然而透過監視器畫面追查發現，案發之前，有個70多歲的男子走到3樓牙科診所門口，接著把某個像是快遞包裹箱的物品放進門內接待區，他以打火機引燃箱子之後就逃離現場，不久之後箱子爆炸。網路流傳監視器畫面顯示，老翁當天戴著黑帽、穿著深色衣物，抱著一個泡麵紙箱大小的盒子走進大樓，貌似假扮快遞人員。

當天下午3時左右，這名老翁在光州市的光山區警局自首，警方以對有人在內的建物縱火罪名將他逮捕。光州警方說，箱內放了4罐丁烷瓦斯與1個裝了易燃物的塑膠瓶罐，火災損壞了牙科診所的天花板與部分家具。

警方說，這名79歲金姓嫌犯先前一直在這家診所接受假牙治療，大約2周前，牙套安裝過程產生發炎問題，令他心生不滿。他在作案前幾天買了易燃物，包括液化丁烷瓦斯與油漆稀釋劑，不排除是預謀犯案。老翁就逮時處於嚴重酒醉狀態，第一時間無法偵訊。警方證實，金姓老翁沒有犯罪紀錄，也沒有精神疾病史。警方將申請逮捕令，也會繼續調查作案動機與裝置結構。

當局透露，老翁犯案前喝了一瓶燒酒，逃離作案現場後又去附近一家餐廳喝了2瓶，之後搭計程車朝住家移動，後來改變心意去了警局。由於他在作案前後均處於酒醉狀態，警方持續盤查供詞可信度。他因為前次假牙治療頗感疼痛，原本預約了作案前一天的門診時段再次治療，但他沒有到院就診，隔天犯案。

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