影》壽山動物園上演「活春宮」，獅子發情每天激戰40回。

壽山動物園上演「活春宮」？園方在臉書曬出1段「害羞影片」指出，母獅「小乖」正值發情期，公獅「小辛」整天在旁寸步不離，而獅子1天交配次數可高達3、40次。園方笑說，遊客今天到動物園可蹲點守候，保證可看到期間限定的精彩畫面，錯過恐怕要再等1、2個月。

現年16歲的母獅「小乖」正逢發情期，14歲公獅「小辛」整天緊盯，雙獅甜蜜蜜畫面，閃瞎不少網友。網友說，「幾個月後會有小小乖還是小小辛嗎？期待」、「敲碗小辛巴」。不過，會不會有下一代？園方說「要賭賭看」。

雙獅恩愛影片PO網後引發議論，網友發現「小乖」表情痛苦，甚至轉頭咬「小辛」。對此，壽山動物園保育員李宥逸說明，公獅生殖器官上生長著角蛋白，這些角蛋白組成了倒勾一般的倒刺，交配時會強烈刺激母獅身體，母獅會非常疼痛異常。

李宥逸解釋，母獅必須感覺到疼痛才能排卵，且要多次疼痛刺激才會更容易排卵；此外，有研究顯示，雄獅的角蛋白的倒勾不僅可刺激母獅排卵，還能順帶著將「前任」留下的生殖細胞刮出來，以保證後代都是自己親生的。

因此，李宥逸直言，交配對於母獅而言沒有愉悅可言，反而是痛苦不堪。當母獅感到疼痛時會反擊雄獅，雄獅為了讓母獅安靜下來，會咬住對方的脖子，以防被母獅傷害。

園方進一步提到，其實獅子每次交配大約5至6秒，而1天的交配次數可高達3、40次。不過，獅子1年約需交配3000次才可能受孕，通常獅子發情沒有季節性，也可能1年之中都沒有發情，或是1年內會多次發情，像是「小乖」去年就發情6次，發情期約5到7天，最多有11天。