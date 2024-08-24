「超犀利趴13」24、25日一連兩天在台北小巨蛋登場，動力火車今晚第一次參加「超犀利趴」，不僅帶來經典歌曲〈彩虹〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈當〉、〈我很好騙〉，讓全場瞬間變成KTV包廂，還請來金曲樂團麋先生擔任嘉賓，不料麋先生出場時歌迷尖叫聲太大，尤秋興聽了吃味說：「我們是要下台的感覺！」還說一氣之下差點把麋先生講成告五人。

動力火車今帶來一連串夯曲，精彩演出讓全場尖叫聲不斷，尤秋興開心表示：「我們算是整場演唱會年紀（最大），能夠聽到這麼多年輕人的聲音，真的非常感動！」還開玩笑說在台上歌手最希望聽到的就是尖叫聲，聽到就感覺可以回家了，不用唱了。接著帶來新歌〈催眠〉，要大家聽聽看「不曉得CD放的跟我們唱的一不一樣」。

接著動力火車介紹新專輯《結伴》跟不同音樂人合作，今現場與麋先生首唱合作新曲〈到底我算什麼〉，兩團緣分始自2021年金鐘獎，當時動力火車演唱了麋先生為《大債時代》打造的片尾曲〈廢廢〉，麋先生聽到時非常驚喜，並讚揚動力火車的編曲版本「太狠了」，今加碼合唱〈廢廢〉，兩團飆嗓，讓全場聽的過癮。麋先生也透露自己從未唱過這麼高音的〈廢廢〉，主唱聖皓在演出前不停地在後台開嗓，力求讓現場觀眾感受到震撼的音樂魅力！

麋先生即將於9月21日在小巨蛋舉辦「馬戲團運動 CircUs世界巡迴演唱會」，距離開唱倒數1個月，今提早到小巨蛋場勘，擔任動力火車嘉賓。麋先生直呼開心，「合作前有機會跟2位哥哥先碰面吃飯，聊聊歌曲，原本非常緊張，但他們的親切感與幽默讓我們很快放鬆了。」