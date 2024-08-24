愛力國際INNI為綠色永續組得獎品牌，執行長蕭博正（中）接受表揚。（主辦單位提供）

為提升台灣中小企業品牌力的市場開拓及永續經營，「第六屆品牌金舶獎」22日舉行頒獎典禮，由產官學組成的評審團選出31家海內外傑出企業品牌，愛力國際有限公司獲得「綠色永續組」獎，上禾堂久久津乳酪蛋糕獲得「服務創新組」獎，雙雙展現臺灣中小企業品牌競爭力。

商總理事長許舒博表示，台灣品牌需要走出本島與世界接軌，「永續經營」是提升品牌續航力的致勝關鍵，品牌金舶獎除了協助獲獎企業洽接國發基金、信保基金與創投投資媒合之外，並組團出訪與當地廠商接洽，創造實質商機，今年也成立品牌金舶獎聯誼會，凝聚國內品牌商及海外僑臺商的力量，加強品牌聯繫提升整體形象，共同促進經貿交流發展。

第六屆品牌金舶獎選拔活動，各組皆有不同評選標準，「綠色永續組」為提升能源或資源使用效率以減少對環境衝擊者；「國際授權潛力組」為企業商模和商品授權或代理至海外具潛力者；「服務創新組」為有別於同業方式來突破跨界整合應用創新者，以及「海外僑臺商組」，總共四大組，為具有世界競爭力的品牌輸出生態系掌握永續經營策略，激勵品牌達到永續ESG作為，迎合世界潮流。

國家發展委員會高仙桂副主委表示，全國商業總會舉辦「品牌金舶獎」，不僅發揮典範移轉的效益，也與新執政團隊的施政目標不謀而合。考量商業服務業多屬中小企業，政府將加強建立主權AI運用系統，回應企業應用需求，同時，運用租稅抵減、獎補助、綠色金融及淨零科技等方式，打造臺灣綠色品牌的競爭優勢。

「綠色永續組」獲獎企業愛力國際有限公司因應時代趨勢並秉持創新的國際商業模式，於 2018 年推出台灣第一個 INNI 愛力國際採購平台，在成衣產業中樹立全新共應鏈典範，國內首創由傳統紡紗到染整定型成衣的商業模式，翻轉標準成衣生產流程，結合 AI 與大數據規劃產品與生產，陸續引進多個全球知名成衣集團品牌，並於 2023 年開始著手製作台灣在地生產 NH8000 系列產品，在將優質歐美日品牌引進台灣的同時，也不忘提高並創造台灣自身品牌的價值，讓客戶擁有更多國內外永續環保優質產品的選擇。提供市場多元超值的選擇並提供週邊完整配套服務。並讓品牌商、設計師、活動單位、網紅自媒體、團體服裝等迅速創立品牌，無須生產與庫存，達到彈性生產與隨需供貨的境界。

上禾堂久久津乳酪蛋糕獲得「服務創新組」獎，本舖於 2014 年由技術總監黃威達師傅創立，以乳酪做為主題，擅長以台灣在地素材進行新產品開發，並且針對麩質過敏客源開發無麩質低敏甜點，其中蘋果米餅即是以此理念所開發之創新產品，並榮獲米其林風味絕佳獎章二星獎、A.A「亞太無添加美食獎」最高榮譽三星獎及新味食潮 FUN FOOD TAIWAN金質獎等大獎，其它各類產品也連年獲得各類大獎肯定，公司研發創新能力活躍突出。

許舒博提到，綠色轉型如今已成為企業競爭力的必修課題，品牌金舶獎的頒發不僅象徵著臺灣中小企業品牌輸出國際，更期共創臺灣國內與僑臺商品牌企業彼此經驗傳承與經貿交流，未來品牌金舶獎要成為國內與海外嚴選品牌企業的交流平台，讓臺灣品牌在世界遍地開花，壯大臺灣經濟。