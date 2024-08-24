還好有行車記錄器！昨(23)日下午5時許，有輛小貨車行經高雄市燕巢區中民路上時，當時小貨車駕駛要經過一處彎道，突然被1輛機車要從又超車，但因空間不斷縮小，機車騎士被夾在山壁與貨車之間，整個人與機車慘摔在地，所幸後方僅有另1輛機車閃過，而騎士還能自行爬起；對此，網友也表示「就算要超也挑直線超，彎道超車很危險」、「喜歡擠喜歡鑽 怎不投胎當蚯蚓」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳行車紀錄器影片，從影片中可見，昨(23)日下午5時許，拍攝地點位於高雄市燕巢區中民路上，有輛小貨車行駛在雙線雙向道路，不久後，後方便出現1輛機車超速靠近，當小貨車要進入一處彎道時，機車騎士竟試圖要從右側的縫隙空間超車，但因右側還有山壁的關係，空間越來窄，下秒騎士便夾在小貨車與山壁之間，而騎士便失去重心連人帶車摔在地上，所幸後方僅有另一輛機車驚險閃過，而騎士摔落後還能自行爬起，而小貨車也減速將車輛停靠在一旁；對此，該篇貼文也寫著「水溝蓋超車法」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這是自殺式超車法吧」、「還好有行車記錄器」、「喜歡擠喜歡鑽 怎不投胎當蚯蚓」、「還好有行車記錄器，另一台機車有閃過他，不然就...」、「幸好人沒事，只是機車比較嚴重」、「愛鑽來鑽去的」、「為什麼他會覺得過得去？」、「又是一個右側超車的駕駛」、「看起來應該平時習慣了」、「他下次不敢了，學一次經驗」、「這影片讓我知道行車記錄器的重要性」、「就算要超也挑直線超，彎道超車很危險」。