29歲的日本女主播川口百合（川口ゆり），日前在社群平台上發文聲稱無法忍受夏天的男生體臭，遭到網友砲轟，後續更被經紀公司解雇。近日，她登上YouTube頻道強調自己有在反省，結果又再度批評「東京很臭」，讓日本網友徹底炸鍋。

川口百合18日接受知名YouTuber「hiroyukanai」的訪問，並解釋了當初發文的用意。她說，是因為夏天的關係，再加上電車上人與人之間靠得很近，才會聞到周遭人的體臭。

由於川口百合是今年才搬到東京，因此感受到了當地濕熱的環境，才會特別在意別人的體味，並非要把問題通通怪到東京身上。不過，她聲稱目前有在自我反省，會特別小心自己的說法，「但我還是覺得別人很臭！」

川口百合不斷強調東京很臭。（圖／YT@ひろゆかない, hiroyukanaiと愉快な仲間たち）

最後主持人hiroyukanai好奇詢問，「會不會因為東京的味道，想一輩子在北海道生活？」殊不知川口百合直言：「東京很臭！真的很臭！」她也說如果能回到過去，會更加謹慎表達想法，但還是會指出必要的問題。川口百合還透露，公司是透過LINE訊息通知她解約，而不是當面告知，讓她有些心寒。