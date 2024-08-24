禮客鎖定壯世代族群推出「秋季購物節」，9月6日至9月30日祭出單筆6000送300優惠。同時藉由主題活動，結合美食與各式商品，讓消費者滿足一整天所需。例如23日於內湖2館6樓Angie's Lounge Bistro舉辦「處女座派對」、9月7日下午2點舉辦「秋季盃高爾夫球推桿賽」，9月14日下午2點推出「花藝課程」，吸引消費者上門。

暑假進入尾聲，禮客即日起至9月1日推出開學祭優惠，OTTO後背包特價990元。（禮客Outlet提供）

禮客自9月6日至9月10日舉辦「秋日高爾夫球聯合品牌特賣會」，PING防風外套，原價6980元，特價3490元。（禮客Outlet提供）

據禮客觀察，40歲以上壯世代年齡層的消費者，對於運動、休閒類商品關注度更高，9月6日至9月10日聯合Munsingwear、PGA、PING、Lynx、PlayBoyGolf舉辦「秋日高爾夫球聯合品牌特賣會」，推薦慢跑、健走鞋、時尚精品、摩登設計師女裝，還有換季薄外套、休閒外套、襯衫等秋裝重點風格單品。

9月6日至9月30日，禮客推出秋季購物節，單筆6000送300，adidas換季薄外套原價2890元，特價1734元。（禮客Outlet提供）

此外，禮客在周年慶前，搶先於即日起至9月1日推出「開學祭」，單筆滿5000送500，以運動休閒系、實用系及涼感系3大主題，精選PUMA、adidas、le coq sportif、K-SWISS、Native、ROYAL ELASTICS等品牌休閒鞋款，端出特價990元起的好康特價，還有ROOTS、EDWIN等休閒鞋服飾、TUMI、Samsointe、OTTO等單一折扣價。

禮客董事長溫筱鴻「以客為尊」，創造讓顧客感動、有溫度的服務，更從「服務」延伸到照顧每一位顧客的「福祉」，透過深化分眾行銷與大數據分析，細分顧客類別投其所好規劃體驗行銷活動，為消費者提供獨一無二的體驗與經驗價值，打造顧客服務差異化，獲得消費者「心佔率」。