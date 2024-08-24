新北哈客青年智庫團今（24）日舉辦「新北客青培力工作坊－靚靚後生．淨淨海灘」，聚焦客家發展計畫及族群主流化研習，新北客家局長林素琴表示，希望透過工作坊，不僅提升青年對文化、環保議題的關注，更希望建立客家青年族群使命感。

客家局提到，工作坊在上午9時正式展開，也針對本次主題特地邀請中央大學客家語文暨社會科學系教授王保鍵進行主題演講，他指出，客家文化的獨特性在於其深厚的歷史與文化遺產，青年們需認識並學習創造出新特色，以迎接未來的挑戰。

王保鍵說，當代客家後生面臨的族群主流化、年齡斷層、傳統創新等議題也被提出來探討，智庫團成員透過小組討論，分享各自對於新北客家文化及其未來發展的看法，此部分的討論激發了客家青年的思考，使他們意識到在全球化的浪潮中，如何更好地保持自身文化的獨特性。

林素琴表示，隨著全球對環保和永續發展議題的重視，新北市政府也著眼於培養年輕一代的社會責任感與行動力，希望透過工作坊，不僅提升青年對文化、環保議題的關注，更希望建立客家青年族群使命感，培養出具有全球視野與社會責任感的未來領袖。

林素琴補充，提高青年參與公共事務一直是新北市政府施政重要目標，「新北客青培力工作坊」的圓滿結束，標誌著青年智庫團在推動環保行動和永續發展教育方面邁出新步伐，未來將辦理有更多公共議題的工作坊，激發新一代的客家青年勇於創新，積極參與SDGs，共下為營造更美好的客家生活環境而努力。