隨著台灣進入高齡化社會，桃園市新奇屋幼兒園於祖父母節舉辦慶祝活動，希望讓年輕世代更樂於接近長者。客語融入闖關活動，讓2到6歲的幼兒與爺爺奶奶同樂，並傳承祖父母節的精神，讓客語文化向下扎根。

桃園市新奇屋幼兒園於祖父母節舉辦慶祝活動，希望讓年輕世代更樂於接近長者。客語融入闖關活動，讓2到6歲的幼兒與爺爺奶奶同樂，並傳承祖父母節的精神，讓客語文化向下扎根。（廖姮玥攝）

新奇屋幼兒園園長彭桂容說，每年8月的第4個星期日為祖父母節，經常會被眾人遺忘，也有很多人不知道這個節日，加上現在是高齡化社會，園方長年推動幼老共園、幼老共學等，加上新屋為客家鄉鎮，也讓客語融入生活，使客語文化能向下扎根。活動號召100多位爺爺奶奶與2到6歲的幼兒互動，希望老人與小孩都能一起樂活學習，也藉此讓幼童從小與長輩互動，有別於以往親子互動，增加隔代間的感情，讓祖父母成為主角，共同慶祝祖父母節。

桃園市新奇屋幼兒園於祖父母節舉辦慶祝活動，希望讓年輕世代更樂於接近長者。客語融入闖關活動，讓2到6歲的幼兒與爺爺奶奶同樂，並傳承祖父母節的精神，讓客語文化向下扎根。（廖姮玥攝）

有奶奶分享，孫女過去都是媽媽帶居多，這次被邀請參加祖父母節活動很感動且相當有意義，感受到幼兒園辦學用心，更讓祖孫增進彼此感情，平時學校透過客語教學，讓傳統延續，孫女也樂在學習。