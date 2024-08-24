國軍113年「精準飛彈射擊」23日在中科院九鵬基地及東部海、空域進行，包括海軍海鋒大隊射擊「雄風二型飛彈」、富江軍艦射擊「雄風三型飛彈」等。退役少將栗正傑表示，從國防部公布的一張圖來看，嚇壞大家，南部海峽、北部被共機進行三層包圍。他不禁問，三軍統帥這時坐飛機要到金門去視察，過程當中有沒有共機伴飛？

栗正傑24日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，國軍8月22日原本要進行「精準飛彈射擊」，卻發現外海有解放軍電偵船，就停止射擊了。昨天早上國防部還很高興宣布，我們試射成功了，但是沒想到今天居然公布一張圖，真是嚇壞大家，南部海峽、北部被共軍有人機、無人機進行三層包圍。

國防部24日公布共軍進入台海周邊空域活動示意圖。（取自國防部網頁mnd.gov.tw）

栗正傑接著表示，雄三飛彈是慣性導引加上雷達導引，所以一定有電磁波、雷達波。對岸無人機在這邊飛，國防部就算是洩密，也硬要射擊，讓國人看笑話，無人機在這邊飛，我們還在這邊做飛彈射擊，雷達波會不會被人家收到？這事情是非常嚴重的。

栗正傑指出，更嚴重的事就是8月23日，賴清德到金門去，他很懷疑，賴清德是怎麼去金門的？解放軍有人機在這邊飛，賴清德飛回來時，共機會不會伴飛，他不禁表示，畢竟是國家元首，這時貿然飛過去，會不會有危險？

栗正傑接著指出，從這張圖來看，國防部是不是要檢討，三軍統帥坐飛機要到金門去視察，是不是有洩密，不然人家怎會選這個時候做層層包圍，過程當中有沒有伴飛？