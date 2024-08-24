翻攝臉書《新莊爆料抱怨公社》

新北市新莊區中信街上的小北百貨外，23日深夜發生2名年輕人欺負一位老人的事件，根據民眾上傳到網路的影片來看，可以看到白色上衣的男子，手拿啤酒，不斷挑釁這名單車老伯，過程中老伯不斷反抗，卻遭受到對方出拳重擊，最終只能逃進旁邊店家內。

而這兩段影片被民眾上傳到臉書《新莊爆料抱怨公社》，PO文者表示「爆料新莊區中信街發生，二位年輕人欺負老人家，還動手打老人家，人家嚇到跑到小北躲起來。據可靠消息發生在昨天113年8月23號晚上，太可惡了。」

新莊2名年輕人在深夜，欺負一名單車老伯，老伯被痛毆躲進一旁小北百貨內。（翻攝臉書新莊爆料抱怨公社）

而根據影片內容，一開始黑上衣的男子，騎老伯的單車在玩，老伯前來後，就起身將車子還給老伯，隨後白上衣的男子，就開始出言挑釁，還伸手拿老伯上衣口袋中的菸，期間還動手打老伯2次巴掌，最後因為老伯反抗，導致白衣男的啤酒掉落，白上衣的男子惱怒，黑衣男上前阻止不成，白衣男直接動手揮拳毆打老伯的臉，老伯差點跌坐地上，最後逃進小北內躲避。

據了解，這名老伯也是地方上的問題人物，常常會購買強力膠，光明正帶在接上或路旁吸食，附近很多民眾都認識這名老伯，而這2名年輕人，也是附近的年輕人，至於整起經過到底是怎樣，還有待轄區警方了解中。

網友們看到影片後，雖然知道阿伯是問題人物，但是對於兩名年輕人的行為，都相當氣憤，紛紛留言表示：「垃圾小孩，只敢欺負老人」、「路上都沒有人報警處理嗎」、「有夠丟新莊人的臉，可憐小孩」、「看到真的一肚子火欸…丟臉」、「吸膠老伯VS新莊猴子」、「老伯就算吸膠，也不是這樣給你們欺負的」。

轄區新莊分局表示，晚間有接獲民眾表示網路上有欺負老人的影片，而案發當時可能是因為深夜，並沒有接獲民眾報案，而根據網路影片，已經找到2名年輕人，已經前往將人帶回派出所了解，本分局中平派出所於同日20時許已將2人帶返所釐清案情，全案詢後將行為人林姓少年以傷害罪嫌移送新北少年法院偵辦，另林姓少年及李姓少年亦以以社會秩序維護法移送裁處。

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