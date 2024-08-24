「2024跑動金門Running Kinmen祕境探索夕陽跑」今年首度移師金湖鎮舉行，讓參賽者邊跑邊感受東半島的戰地與農漁畜牧風情。(于家麒攝)

「2024跑動金門Running Kinmen祕境探索夕陽跑」今(24)日下午16時30分在金門縣林務所盛大登場，今年首度移師金湖鎮舉行，讓參賽者邊跑邊感受東半島的農漁畜牧風情，共吸引來自兩岸三地逾2000人熱情開跑，一同探索金門祕境與夕陽之美。主辦單位還在活動現場增設極具在地文化特色的「中秋博餅前哨站」，讓跑者在開賽前博好禮，人氣強強滾。

此次活動在主辦單位金門縣政府及承辦方金門縣觀光協助合作之下，讓體育運動成功結合在地自然景觀、文化特色及觀光旅遊，尤其10K組折返點設立在復國墩網紅新景點「嗆蟹」前方，讓不少外地參賽者寧願犧牲路跑成績也要佇足合拍，留下美好的回憶。

「2024跑動金門Running Kinmen祕境探索夕陽跑」吸引來自兩岸三地、突破2000位民眾熱情參賽，其中還包含180多位大陸愛跑者前來共襄盛舉。(于家麒攝)

根據主辦單位統計，本次活動成功吸引來自兩岸三地、突破2000位民眾熱情參賽，其中還包含180多位大陸愛跑者以專案申請入境，與所有參賽者在金門美麗的夕陽餘暉下齊聚開跑；也有許多親子跑者攜手參與，讓孩子在開學前留下一個美好的回憶。

摸彩活動最大獎「電動摩托車」是由遠從台灣前來金門運動兼旅遊、且剛滿18歲成功考取駕照的「女選手」(中)摸走，羨煞旁人。(圖／金門縣教育處提供)

主辦單位將10K組折返點設立在復國墩網紅新景點「嗆蟹」前方，讓不少外地參賽者寧願犧牲路跑成績也要佇足合拍，留下美好的回憶。(于家麒攝)

來自大陸的泉州田徑協會副秘書長李葉光表示，這次他們就有22位路跑愛好者特別前來金門參與盛會，感覺整個活動的氣氛非常好，也希望兩岸能多透過體育相互交流，和平發展。

金門縣副縣長李文良於致詞則表示，感謝教育部體育署補助經費的支持，讓跑動金門活動成為金門的新亮點，在縣府各單位互相合作下，越辦越盛大，成為不同於金門馬拉松的特色路跑。

金門縣議會副議長歐陽儀雄則感謝金門縣政府舉辦那麼有意義的活動，讓大家出門一起運動，還有不少是全家總動員、大手牽小手前來參加，讓人感受到滿滿的天倫之樂。

教育部體育署科長施誠則提到，體育發展部即將成立，教育部體育署將繼續支持各地方政府推動全民運動活動，並給予更多經費補助。

金門縣觀光協會理事長周子傑也表示，此活動除了博餅等特色攤商外，賽道沿途也可觀賞牛、馬等農牧生態，現場並備有300份摸彩品，期待大家滿意順利，抽到大獎。

經過一輪比拚，比賽結果出爐，10K男子組由李易勳以34分44秒的成績勇奪第一名、第二名黃世昌成績為36分33秒、第三名黃裕生成績則為36分52秒；在10K女子組方面，由林冠吟以43分59秒的成績奪下后冠、第二名黃蓓逸成績50分35秒、第三名呂玥玫成績則為51分58秒。

另在5K男子組賽事，第一名陳宏偉成績為25分45秒、第二名成信儒成績為27分50秒、第三名蔡愷恩成績則為28分31秒；至於5K女子組由黃苡緁以30分01秒抱回冠軍、第二名黃明蘋成績為31分56秒、第三名許芫婷成績則為32分09秒。

至於賽後讓所有參賽者最為期盼的摸彩活動，最大獎「電動摩托車」是由遠從台灣前來金門運動兼旅遊、且剛滿18歲成功考取駕照的「女選手」摸走，羨煞旁人；整個活動也在一片歡呼聲中圓滿落幕，大家相約明年續跑！