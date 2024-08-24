嘉義縣一名男子阿德（化名）因與未滿16歲的女友A女，於112年5月31日至8月8日間在汽車旅館及住處共發生8次性行為，最終被法院判處有期徒刑1年6月。可上訴。

判決指出，阿德經由網路交友認識A女，雙方經由LINE聊天成為男女朋友。明知當時A女為14歲以上未滿16歲之女子，在她滿16歲以前，共計10周，以每週1次之頻率，在嘉義縣某汽車旅館及阿德的住處，未違反A女意願，將其生殖器插入A女陰道為性交行為。

案件審理中，阿德表示，由於某段時間曾生病，性交頻率有過三週僅一次的情況，但整體上仍符合每週一次的模式。A女對於具體頻率及次數無法回憶，但法庭確認自第一次性行為至最後一次共10週內，有3週僅發生1次性交，整體確定8次性行為。

法院考量阿德與A女年齡差距達20餘歲，且A女性知識及成熟度尚未完全，阿德應具備更佳的判斷力。雖兩人有一定感情基礎，阿德仍在未違反A女意願的情況下進行多次性行為，顯示其行為對A女造成了不小的影響。

阿德在審理中坦承犯行，雖然雙方曾達成調解，但阿德並未依約履行條件。法官考量其高職肄業的教育程度、單身未婚且無子女、現為貨運司機並需扶養母親等情況，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，共8罪，均累犯，各處有期徒刑10月。應執行有期徒刑1年6月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。