美國饒舌天王肯伊威斯特「肯爺」（Kanye West）原定在25日桃園體育場舉辦的「Vultures Listening Experience」試聽會，卻突然在活動4天前取消，讓所有歌迷氣到瘋掉，外界傳聞不斷。為此，主辦單位「聚善美文創娛樂」神隱2天後終於發聲了。

「聚善美文創娛樂」表示，再度向已購票的廣大歌迷與相關政府、協力單位致歉，並向各位保證將確保購票觀眾權益，透過KKTIX全額退票、相關退票問題請洽KKTIX官網。所有銷售票款都在KKTIX票務公司，主辦方至今未結回任何款項，敬請歌迷放心。

主辦單位澄清外界謠言。（圖／聚善美文創娛樂提供）

另外，主辦說明，由於與經紀公司簽訂的合約場地，原本是高雄，後改到桃園舉行，但合約舉辦地一直在高雄，直至演出前都未能更正，導致藝人與歌迷的安全投保，將來如有理賠會產生糾紛，為考量所有參與人員及歌迷的安全與保障，萬不得已作出決定。至於外傳有協力廠商遭積欠款項，主辦也特此澄清已支付相關款項，絕無積欠情事發生。