金惠奫特別準備中文版的土味情話。（寬宏藝術提供）

韓國女星金惠奫因《背著善宰跑》暴紅，出道11年首度舉辦亞洲巡迴粉絲見面會「Hye-ppiness」，台北場24日晚於台大綜合體育館1樓盛大展開，吸引1500粉絲支持，她一身水藍色洋裝亮麗現身，自我介紹後，金惠奫緊張地說：「能見到大家就像做夢一樣。」曾和她合作過的男神邊佑錫和丁海寅也錄製影片祝她見面會順利，讓氣氛嗨到最高點。

活動首個環節是以她平時喜愛的香水為概念，金惠奫表示，因為小時候聞了朋友的洗髮精，長大後又突然聞到這個熟悉的味道，便開始對香水產生興趣，「因為香味會令我更難忘，所以每次演出一部新的作品，都會特別換一種香水噴，賦予每部作品特殊的香味」，還俏皮地走向台前揮一揮試香紙給粉絲聞，但她透露在拍古裝劇《御史與祚怡》時，因為拍攝地點是在深山，「所以我不敢噴，怕會吸引虎頭蜂來叮我」。

問及印象最深刻的台詞，她表示是《背著善宰跑》中自己飾演的小率常對邊佑錫飾演的善宰說「你是小鹿嗎？為何總是融化我的心」這句台詞，接著也表示自己有特別準備中文版的土味情話，但不忘先打預防針「因為中文發音很難，請大家多多包涵」，才害羞唸出「我有個超能力，超級喜歡你」、「我變心了，變得更喜歡你」，不過因為發音不太標準，讓台下聽成「我變性了」，紛紛當起小老師幫她糾正發音。

大學曾是熱舞社的金惠奫也在粉絲見面會上小秀舞技，帶來少女時代〈Gee〉和NewJeans〈How Sweet〉，結束後台下也給予熱烈掌聲，她表示因為《背著善宰跑》中跳得不好，所以想要在台灣粉絲面前再好好地展現一次。