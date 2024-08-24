根據聯合國機構國際貿易中心（ITC）的數據，自2019年以來中國汽車在拉丁美洲的銷售額從22億美元（約新台幣699億），2023年暴增到85億美元（約新台幣2704億）。中國汽車銷售額佔拉美地區總額的20%，超過了美國的17%和巴西的11%。出了亞洲以外的市場中，拉丁美洲的中國汽車市場份額就是最大的。

據《法蘭西24》（France 24）週六（24）報導，智利卡車司機佩雷斯（Claudio Perez）2年前首次購買中國製家庭轎車時，心中充滿疑慮。然而，價格和快速交貨的優勢說服了他，如今他已成為中國車的忠實擁護者。

佩雷斯談到他的首次購買時說：「我們往往會給中國品牌貼上標籤，但不，這輛車超級好，我一點也不後悔買它。」他還表示，下一輛車也會選擇中國品牌。47歲的佩雷斯是近年來從美國和巴西製造的汽車轉向中國車的拉丁美洲數百萬購車者之一。

分析師指出，近年來中國汽車製造商加倍努力，以具有競爭力的價格提供產品，同時不妥協於品質。在電動車新興市場中，中國車在拉丁美洲市場的佔有率更高，達到了51%。該地區幾乎所有的電動巴士都是中國製造的。

巴西聖保羅的中國製電動公車。（示意圖：shutterstock／達志）

車輛市場調研公司Nyvus顧問波爾維里吉亞尼（Andres Polverigiani）表示：「近年來，中國汽車製造商的增長是指數級的，這要歸功於品質、技術和設計的顯著提升。」

自身擁有汽車產業的美國和歐洲，保護性進口關稅減緩了中國的推進步伐，但在拉丁美洲則不然。在關稅接近為零的智利，中國品牌去年佔據了近30%的汽車銷售份額。

在拉丁美洲最大的汽車生產國墨西哥和巴西，中國也在逐步擴展影響力。中國巨擘比亞迪（BYD）正在巴西東北部的卡馬薩里市（Camaçari）建設亞洲以外最大的電動車工廠，目標年產能為15萬輛。

經濟學家埃雷羅斯（Sebastian Herreros）表示，在拉丁美洲，中國汽車價格往往低於競爭對手，使得中低收入戶買的起。同時，也讓智利聖地亞哥、哥倫比亞波哥大和墨西哥城等污染嚴重的城市得以引進新能源汽車。

埃雷羅斯表示：「所有國家都必須迅速採用電動交通工具，這幾乎是生存的問題，中國是一個理想的合作夥伴，它們擁有必要的生產能力並提供具有競爭力的銷售價格。」